Trapani celebra il cibo di strada con la XVII edizione di Stragusto dal 23 al 27 luglio

22/07/2025 10:12:00

Dal 23 al 27 luglio, Trapani si prepara a ospitare la XVII edizione di Stragusto, il Festival del Cibo da Strada e dei Mercati, un evento che ormai da 17 anni celebra il cibo di strada come patrimonio culturale e gastronomico.

Un appuntamento unico nel suo genere, che ha visto crescere la sua notorietà nel corso degli anni, attirando visitatori da tutta Italia e anche dall’estero.

Un vero e proprio viaggio nei sapori, nella tradizione e nelle storie dei produttori, che continuano a tramandare l'arte culinaria da generazione in generazione. La manifestazione, organizzata da Trapani Welcome in collaborazione con la Pro Loco Trapani Centro e con il patrocinio del Comune di Trapani, trasformerà la storica piazza ex Mercato del Pesce di Trapani in un vibrante palcoscenico di colori, profumi e sapori. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire e gustare le tipicità locali, come le fiorentine, le ascolane, il cùscusu trapanese, le busiate da passeggio e il celebre cibo da strada palermitano. Non mancheranno le prelibatezze a base di porchetta di suino nero dei Nebrodi, e altre specialità che richiamano i sapori delle feste e delle tradizioni siciliane.

Accanto a queste proposte locali, Stragusto accoglierà anche sapori internazionali, con la partecipazione di produttori provenienti da Ungheria, Tunisia, Grecia, Argentina e Palestina, a conferma del carattere cosmopolita del festival. Inoltre, quest'anno sarà allestita un'area speciale per persone celiache, garantendo anche a chi ha esigenze alimentari particolari la possibilità di partecipare appieno alla festa del gusto. Ma Stragusto non è solo cibo: il festival propone anche un ricco programma culturale che si intreccia con la gastronomia. Fra gli eventi più attesi, il wine tasting che quest'anno si terrà in una location davvero suggestiva: le Mura di Tramontana, una terrazza panoramica a pochi passi dalla piazza, da cui si potrà ammirare una vista mozzafiato sul mare trapanese.

Qui, i partecipanti potranno degustare le etichette di alcune delle cantine più prestigiose, guidati da esperti del settore. Un’edizione che promette di essere ancora più ricca e coinvolgente, dove il cibo da strada diventa il vero protagonista di una manifestazione che celebra le tradizioni gastronomiche e culturali locali e internazionali. Stragusto è un’occasione per scoprire Trapani sotto una nuova luce, per immergersi nei suoi sapori più autentici e vivere un’esperienza sensoriale indimenticabile. Per maggiori dettagli sull’evento, è possibile consultare il sito ufficiale del festival www.stragusto.it, oppure seguire la pagina Facebook Stragusto.