Marsala, all’Itet “Garibaldi” premiate dieci eccellenze: ecco gli studenti più bravi

22/07/2025 19:49:00

Si chiude con un elenco di eccellenze l’anno scolastico 2024-2025 all’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “G. Garibaldi” di Marsala. Sono dieci gli studenti che hanno conseguito il massimo dei voti agli esami di maturità, tra cui due con la lode, a testimonianza dell’impegno e del valore che l’istituto continua a esprimere nella formazione tecnico-economica del territorio.

Ecco l’elenco dei diplomati con 100 e 100 e lode:



ODDO Federico – 5E SIA – 100 e lode

– 5E SIA – 100 e lode QIU Stefania – 5E SIA – 100 e lode

– 5E SIA – 100 e lode ACCARDI Federica – 5A SIA – 100

– 5A SIA – 100 ACCARDI Gian Nicola – 5C SIA – 100

– 5C SIA – 100 TITONE Gianpaolo – 5C SIA – 100

– 5C SIA – 100 FERRARA Lara Natalia – 5D SIA – 100

– 5D SIA – 100 VACCARO Mariachiara – 5D SIA – 100

– 5D SIA – 100 VOLPE Giovanni – 5D SIA – 100

– 5D SIA – 100 GIANNONE Angelica – 5ASIA – 100

– 5ASIA – 100 ARINI Giacomo – 5° Serale – 100

I profili di questi studenti, provenienti da indirizzi SIA (Sistemi Informativi Aziendali), e dal corso serale, raccontano di percorsi diversi ma accomunati dalla determinazione e dalla voglia di emergere. In particolare, le due lodi sottolineano l’eccellenza assoluta dei percorsi di Oddo Federico e Qiu Stefania, seguiti con grande attenzione dal corpo docente.

L’Itet “Garibaldi” continua così a distinguersi come una realtà scolastica capace di coniugare tradizione e innovazione, in un’area – quella marsalese – che ha sempre puntato molto sull’istruzione tecnica per lo sviluppo economico locale.