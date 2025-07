Marsala, le eccellenze del “Damiani”: tutti gli studenti diplomati con 100

22/07/2025 15:17:00

Anche quest’anno l’Istituto “Abele Damiani” di Marsala festeggia i suoi studenti migliori. Sono in tutto 14 i diplomati che hanno raggiunto il massimo dei voti, 100 su 100, al termine degli esami di maturità dell’anno scolastico 2024/2025.

Un traguardo importante, che testimonia l’impegno degli studenti e la qualità dell’offerta formativa dell’istituto, articolato in tre indirizzi: Tecnico Agrario, Professionale Alberghiero e Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente.

Ecco tutti i diplomati con 100:

Istituto Tecnico Agrario – Diurno

– Ingarra Valeria (5^A – Gestione Ambiente e Territorio)

– Oliveri Giuseppe (5^B – Viticoltura ed Enologia)

Istituto Tecnico Agrario – Corso Serale

– Abrignani Maria Cristina (5^Z – Viticoltura ed Enologia)

– Ciaramida Tommasa (5^Z – Viticoltura ed Enologia)

– Marino Gloria (5^Z – Viticoltura ed Enologia)

– Tumbarello Greta (5^Z – Viticoltura ed Enologia)

Istituto Professionale Alberghiero – Diurno

– Sciacca Raffaele (5^D – Enogastronomia)

– Vaiarello Alessio (5^D – Enogastronomia)

Istituto Professionale Alberghiero – Corso Serale

– Bertolino Francesco (5^V – Enogastronomia)

– Bonafede Romina Paola (5^V – Enogastronomia)

– Palermo Anna Maria (5^V – Enogastronomia)

– Mortada Khadija (5^S – Sala e Vendita)

Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente (IPAA)

– Drago Di Stefano Melissa (5^IPAA)

Complimenti a tutti gli studenti per il risultato raggiunto e un in bocca al lupo per il futuro