Scacchi Subito per tutti al Centro Corridoni di Mazara

22/07/2025 17:00:00

Aperte le iscrizioni al programma “Scacchi Subito” organizzato in collaborazione dal collettivo musicale “Tugheder”, l’associazione “Mezza APS” e la Scuola Nazionale dello Scacco Club Mazara.

Questo il calendario delle cinque lezioni pratiche che si svolgeranno con inizio alle ore 21 nei giorni 23,24,30,31 Luglio e il 7 Agosto presso il Centro Corridoni in Via delle sette Chiese a Mazara. La manifestazione è aperta a tutti, e nasce con lo scopo di sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti. Il programma prevede lo svolgimento di attività sportiva gratuita con l’organizzazione di tornei e simultanee.

Docente del progetto il Maestro Antonino Profera istruttore della Federazione Scacchistica Italiana. Per l’accoglimento delle iscrizioni e ulteriori informazioni chiamare ai seguenti numeri 3392026556 -3491125134