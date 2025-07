Volley A2: conferme e nuovi arrivi per il Marsala Volley

22/07/2025 12:00:00

La nuova stagione 2025/26 del Marsala Volley inizia dalle riconferme. La società cara al Presidente Massimo Alloro comunica i nominativi di chi è rimasto dalla esaltante stagione precedente. Primi tasselli su tutti sono quelli di Coach Lino Giangrossi, Coach Lucio Tomasella e del preparatore atletico Paolo Mangiapane, veri motori di un Campionato giocato ad altissimi livelli capaci di aver valorizzato le peculiarità di gioco di tutto il roster a disposizione. Un duo di Coach divenuto un contenitore unico di professionalità tecniche e motivazione. Sul fronte giocatrici si è giunti alla conferma dell'opposto Barbara Varaldo, delle schiacciatrici Beatrice Bozzoni e Martina Bondavalli, le centrali Giulia Caserta e Chiara Cecchini, la palleggiatrice Erin Grippo. Uno zoccolo duro da cui partire per una affascinante stagione nella serie cadetta, un sestetto ben conosciuto da Coach Giangrossi a cui verranno aggiunte giocatrici di categoria allo scopo di creare il roster che infiammerà i cuori del Palazzetto San Carlo di Marsala. "È una grande emozione tornare in serie A2 dopo due anni trascorsi in B1, dichiara il Presidente Massimo Alloro. Il Marsala Volley ha una storia importante in questa categoria, dove è stato protagonista per oltre otto anni consecutivi, e siamo pronti a scriverne un nuovo entusiasmante capitolo".

"Vogliamo costruire una squadra competitiva ed ambiziosa per affrontare al meglio la serie A2 rappresentando la nostra città, ma anche la nostra provincia e l'intera regione, dichiara il Direttore Sportivo Maurizio Buscaino. Alle sei importanti conferme aggiungiamo il ritorno in casacca azzurra di Florenzia “Floppy” Ferraro talentuosa palleggiatrice siciliana, classe 2003 che dopo l’esperienza nella stagione 2021/22, torna a Marsala pronta a mettere la sua esperienza e la sua determinazione al servizio del Marsala Volley". La palleggiatrice nissena che, nelle ultime due stagione, ha vestito da protagonista la maglia della FGL-Zuma Castelfranco Pisa nel campionato di serie A2 è figlia d'arte: la mamma è la campionessa e tecnico Susana Gorostiague. "Sono davvero felice per questa nuova opportunità. dichiara la giocatrice, e soprattutto entusiasta di tornare a Marsala, con una nuova energia e tanta voglia di fare bene. Non vedo l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi e dare il massimo per questi colori". Floppy Ferraro, con la sua visione di gioco e la sua abilità, completa il roster in cabina di regia, affiancando la riconfermata Erin Grippo e dando ampie garanzie a mister Lino Giangrossi. Il suo ritorno è accolto con grande entusiasmo sia dalla dirigenza che dai tifosi.