A Marsala il meglio del basket 3x3: torna “Shock da Ground” dal 24 al 27 luglio

23/07/2025 10:59:00

Dal 24 al 27 luglio Piazza della Vittoria a Marsala si trasforma nel cuore pulsante del basket urbano: torna “Shock da Ground”, evento che unisce sport, musica e cultura, con il meglio del basket 3x3 giovanile e senior in Sicilia.

Per il terzo anno consecutivo, l’antica Porta Nuova ospita le finali regionali giovanili della FIP, tappa decisiva per strappare il pass verso le finali nazionali.

Ma non solo: Marsala accoglie anche l’unico torneo Master siciliano del circuito Estathé 3×3 Italia Streetbasket, manifestazione di punta per la disciplina più urbana del basket. “Anche quest’anno la fase regionale del 3×3 si svolgerà a Marsala – afferma Cristina Correnti, presidente FIP Sicilia –. Siamo contenti di tornare in una location che ha riscosso l’apprezzamento delle società, degli atleti e del settore arbitrale. Il 3x3 è un movimento in crescita, che sta catturando sempre più l’attenzione nazionale”.

Patrocinato dall’Amministrazione Grillo e realizzato in collaborazione con la FIP Sicilia, lo “Shock da Ground” porterà in città atleti da tutta Europa, insieme a ospiti e artisti internazionali. Un programma ricco, che va oltre la competizione sportiva per diventare momento di incontro e promozione del territorio.