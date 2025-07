A Partanna torna “Musiche e Parole”, il festival tra teatro, musica e archeologia

23/07/2025 08:54:00

Dal 26 luglio al 6 agosto l’area archeologica di Contrada Stretto a Partanna ospita la seconda edizione del Festival “Musiche e Parole”, promosso dalla Fondazione Sebastiano Tusa in collaborazione con il Comune di Partanna.

Quattro appuntamenti a ingresso libero, con inizio alle ore 21, animeranno il sito con spettacoli inediti che intrecciano teatro, musica e danza, in un dialogo costante con la memoria e il paesaggio.

Il programma si apre con la prima assoluta de “La fuga di Enea” della Compagnia Figli d’Arte Cuticchio, ideata appositamente per il sito archeologico. Seguirà “Storia di un amore”, regia di Giovanni Mazzara, tratto da Lettera a D di André Gorz, con l’attore Andrea Tidona tra i protagonisti. Due i concerti in programma: il gruppo vocale SeiOttavi e il Quartetto Carmela Stefano & Virtuous Flair, con repertori originali e arrangiamenti audaci. Il festival, diretto artisticamente da Daniele Ficola, si fonda sulla visione di Sebastiano Tusa: valorizzare il patrimonio culturale siciliano con un approccio multidisciplinare, capace di tenere insieme archeologia, arte, musica e comunità.

«Contrada Stretto – ha ricordato la presidente della Fondazione, Valeria Li Vigni Tusa – è un luogo centrale per la ricerca e la memoria, caro a Sebastiano, che qui ha condotto campagne di scavo per decenni». Per il sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni, il Festival «è un’occasione per rendere la cultura parte viva dei nostri territori», mentre per l’assessore alla Cultura Roberto De Gennaro Crescenti si tratta di «un trampolino per progetti ambiziosi, dove la bellezza incontra la partecipazione».

La rassegna si avvale anche della collaborazione del Conservatorio di Palermo, della Compagnia Figli d’Arte Cuticchio e del sostegno dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana.