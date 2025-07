23/07/2025 08:08:00

Marettimo, cuore narrativo di un romanzo: Francesco Lamiani presenta “Nella terra del tempo sospeso” al Circolo Velico di Marsala

Questa sera, 23 luglio alle ore 21.00, presso il Circolo Velico di Marsala, la redazione di Tp24 organizza la presentazione del romanzo "Nella terra del tempo sospeso", opera prima del giornalista e scrittore Francesco Lamiani.

Un appuntamento che coniuga letteratura, memoria e identità, con al centro Marettimo, isola estrema e affascinante, cornice di una narrazione che miscela verità e finzione, nostalgia e speranza, passato e presente.

Il romanzo prende le mosse da un orologio che parte dall’America per arrivare sull’isola, ma che non giunge mai a destinazione. Attorno a questo oggetto assente, che diventa simbolo di tempo sospeso e storie intrecciate, si sviluppa il racconto: uomini e donne legati al mare e alla terra, vite scandite dalla distanza e dal ritorno, da silenzi antichi e nuove partenze.

Lamiani racconta Marettimo come terra di turismo di nicchia ma anche di sacrifici e di emigrazione, un luogo che resiste al tempo, vivo nella sua autenticità. Attraverso personaggi come Pitrino, che decide di consumare gli ultimi mesi di vita nella sua isola, o Licia, figura di chi si allontana ancora, si compone un affresco corale in cui ogni voce ha un suo spazio.

Il tono scelto dall’autore è intimo e coinvolgente, capace di restituire il respiro delle piccole vie, l’identità di una comunità che si afferma senza mai snaturarsi. "Nella terra del tempo sospeso" è un viaggio emotivo nella memoria collettiva, una riflessione sul tempo che abita i luoghi e le persone, e sull’importanza di ciò che resta anche quando tutto sembra andarsene.

L’incontro è aperto al pubblico.