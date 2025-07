L'incubo degli automobilisti. Passaggi a livello bloccati per un'ora a Marsala

Sono tornati i disagi e le lunghe attese dietro ai passaggi a livello per gli automobilisti di Marsala. Dopo un anno di "tranquillità" per l'interruzione dei treni a causa dei lavori da qualche mese la linea ferroviaria è tornata operativa e i tanto odiati passaggi a livello hanno ripreso a funzionare. E negli ultimi giorni ci sono stati casi in cui si è aspettato anche un'ora per il passaggio del treno. E' quanto denuncia il movimento "La città che vorrei" raccontando un episodio avvenuto lunedì sera. Ecco la nota:

Non si può dire che la recente riapertura della tratta ferroviaria Marsala-Trapani abbia potenziato il relativo servizio di trasporto ferroviario, palesando, al contrario, evidenti disagi. Lunedì dalle ore 18:25 circa alle 19:10 molti automobilisti sono rimasti in attesa dietro le sbarre di alcuni passaggi a livello del lato nord, in zona Spagnola. Non e' stato possibile contattare l'ufficio territoriale di Rfi (non esiste un contatto diretto) ne' si sono avuti riscontri.

Dopo lunga attesa molti automobilisti hanno desistito.

Alle 19:20 si sentiva fischiare il treno.

Il benessere dei cittadini, molti dei quali rientrano a casa dopo una lunga giornata di lavoro, dovrebbe essere al centro degli interessi.

Non conosciamo la natura del problema (lavori in corso? ritardi? altro?), certo e' che tali disagi non sono giustificabili in una città che vorrebbe essere moderna.

Sarebbe opportuno informare tempestivamente i cittadini sullo stato della linea: le soluzioni esistono.

E' indispensabile attenzionare il problema persistente e trovare soluzioni organizzative e tecniche per evitare frequenti e pesanti disagi.

Naturalmente siamo consapevoli che interventi più strutturali vadano programmati e realizzati nel futuro, attingendo ad opportuni finanziamenti, per dotare la Città di una mobilità sostenibile ed efficiente, partendo dal potenziamento e dall'efficientamento delle tratte, per finire probabilmente con una riprogettazione della linea secondo canoni di sostenibilità.

Bisogna lavorare sulle soluzioni e su una visione di città dove tutti i servizi siano efficienti.