Marsala: ecco a che punto sono e quando, forse, termineranno i diversi lavori al Lungomare

21/08/2025 06:00:00

A che punto sono i lavori in corso al Lungomare di Marsala? Tra intoppi e ritardi accumulati, i tempi si sono allungati a discapito della viabilità urbana che, in alcune zone – in particolare nella zona porto, dove la carreggiata era già ristretta per via della corsia ciclabile – adesso è ancora più ridotta. Ci si chiede quale fosse il senso di realizzare quel tratto di pista ciclabile, visto che pochi mesi dopo la sua costruzione è stato transennato, poi nuovamente riaperto e infine reso parte del cantiere, risultando di fatto inutilizzato.

Per fare il punto della situazione sui diversi cantieri presenti al lungomare di Marsala abbiamo chiesto informazioni al vicesindaco Giacomo Tumbarello, che ci ha fornito un quadro aggiornato. «Al momento i lavori sono fermi per via delle ferie delle imprese e delle ditte fornitrici» – ci spiega – precisando che proprio per questo motivo ci sono difficoltà, ad esempio, nel reperire i raccordi necessari agli interventi sulla rete idrica.

Tornando al lungomare, Tumbarello chiarisce che sono cinque i cantieri attualmente in corso, ai quali si aggiungeranno quelli previsti dal progetto per la messa in sicurezza del Lungomare Boeo, nel tratto compreso tra il Baglio Anselmi e Viale Isonzo. Si tratta di un intervento di consolidamento del litorale con la realizzazione di una scogliera in massi naturali, necessaria a contrastare i fenomeni erosivi causati dal moto ondoso. Il valore dell’opera è di 2,96 milioni di euro. Il vicesindaco conferma che è stata firmata la convenzione e che l’Assessorato regionale alla Presidenza ha assegnato il finanziamento.

Per quanto riguarda i lavori del cosiddetto “waterfront 1”, cioè quelli che interessano la zona dei moli storici, sono in via di conclusione: Tumbarello conferma che termineranno entro settembre 2025, anche se inizialmente la fine era prevista per ottobre 2024. «Per quel che riguarda il “waterfront 2” – aggiunge l’assessore – abbiamo effettuato una verifica la settimana scorsa e, in questo caso, l’ultimazione dei lavori è prevista entro la fine dell’anno».

Sul fronte dei lavori nella zona “Porto – via Verdi”, Tumbarello spiega che «non appena riprenderanno, si procederà con l’abbattimento della cabina elettrica. L’Enel attende di ricevere un’area per la realizzazione della nuova cabina, che sarà sempre nell’area portuale. In questo caso, si spera di ultimare i lavori entro la fine dell’anno, ma è più probabile che si concludano nella primavera del 2026».

Infine, i lavori avviati per la riqualificazione di Salinella – dove insiste la grande colata di cemento – proseguono. «Sono stati alzati i pilastri del teatro da 800 posti», precisa Tumbarello, che a proposito di lavori riguardanti il Lungomare Marsalese, ci dice che sono ripresi quelli per la riqualificazione della piazza antistante il Monumento ai Mille.

Vedremo se queste tempistiche verranno rispettate senza ulteriori ritardi, con ciò che ne consegue in termini di disagi alla viabilità, o se, invece, si assisterà a un’inaugurazione a ridosso della tornata elettorale della prossima primavera.



