Marsala, la vergogna del lungomare Mediterrano: è completamente al buio. Il video

22/08/2025 10:45:00

Un video di appena un minuto e quarantacinque secondi basta a raccontare più di mille parole: il tratto del Lungomare Mediterraneo, della SP84, arteria che conduce ai lidi della litoranea Sud e a Petrosino, è completamente avvolto nel buio (ne abbiamo parlato qui di recente). Un’oscurità totale, dove ogni sera automobilisti e ragazzi in scooter si muovono con grande rischio per la propria incolumità.

Eppure questa dovrebbe essere una delle zone di punta per l’attrattività turistica di Marsala. Spiagge, locali, stabilimenti balneari: il biglietto da visita della città per visitatori e cittadini. Invece, chi la percorre deve farlo “quasi a passo d’uomo”, con la paura che un ostacolo improvviso o un sorpasso azzardato possano trasformare una serata di svago in una tragedia. Se fate attenzione al video si vedono nell'oscurità anche alcune persone ai lati della strada con delle luci sulla testa.

Non esistono giustificazioni: solo incapacità amministrativa (nello specifico la responsabilità della strada è del Libero Consorzio Comuale di Trapani) e mancata attenzione alla sicurezza. Illuminare una strada che ogni notte viene attraversata da centinaia di persone, molte delle quali giovanissimi, non è un vezzo ma un dovere.

Marsala può davvero definirsi una città turistica se non riesce a garantire neppure le condizioni minime di sicurezza sulle sue vie principali?

Il turismo non è solo eventi o promozione, ma soprattutto servizi essenziali: viabilità, decoro urbano, sicurezza. Finché la litoranea Sud rimarrà in queste condizioni, sarà difficile parlare di accoglienza e sviluppo.



