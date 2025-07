Estathé 3x3 Italia fa tappa a Marsala con il torneo spettacolo “Shock Da Ground”

24/07/2025 17:08:00

Ultimo weekend di tornei prima delle finali nazionali per l’Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit 2025, il tour estivo della Federazione Italiana Pallacanestro, realizzato in collaborazione con Master Group Sport.

Tra le tredici tappe in programma spicca Marsala, dove da giovedì 24 a domenica 27 luglio Piazza della Vittoria ospiterà “Shock Da Ground”, tappa del circuito Elite.

L’evento, oltre a proporre il consueto spettacolo del basket 3 contro 3 con squadre provenienti da tutta Italia, sarà arricchito da momenti di intrattenimento firmati Estathé, title sponsor dell’iniziativa per il quarto anno consecutivo. Durante le pause tra una partita e l’altra, il pubblico potrà partecipare a giochi a premi in stile NBA, con sorteggi tra gli spettatori delle tribune.

La mascotte Estatheo animerà l’arena incitando tifosi e squadre, e premierà i primi due classificati del torneo. Per i più piccoli sarà allestita un’area con mini-canestri accanto allo stand Estathé, dove potranno provare a fare canestro e ricevere gadget esclusivi. Non mancheranno i classici tè freddi e la nuova versione ghiacciolo, Estathé Ice, per rinfrescare pubblico e atleti. Il circuito, partito il 31 maggio da Alba, ha attraversato 18 regioni con oltre 100 tornei e si concluderà a Riccione con le Estathé 3x3 Italia Finals dal 30 luglio al 2 agosto.

A Marsala, nel frattempo, la pallacanestro da strada promette di accendere l’estate con sport, musica e divertimento in una delle piazze più suggestive della Sicilia.