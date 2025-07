Marsala, gli rubano la bicicletta in centro. Vito Roberto Marchese muore per un malore.

24/07/2025 12:29:00

Una tragedia assurda e dolorosa ha scosso il centro di Marsala questa mattina, 24 luglio. La vittima è Vito Roberto Marchese, 79 anni, storico panettiere della città e titolare della panetteria in via Vincenzo Pipitone. È morto per un malore, probabilmente causato dallo stress e dalla fatica, dopo che qualcuno gli ha rubato la bicicletta.

Secondo quanto ricostruito da Tp24, Marchese si trovava in un bar del centro, nei pressi di via Abele Damiani, quando ha scoperto che la sua bicicletta era stata rubata. A piedi, visibilmente agitato, ha raggiunto il suo panificio. Una volta arrivato, si è accasciato a terra, proprio davanti all’ingresso, in via Vincenzo Pipitone, di fronte alla sede di Marsala Schola.

Marchese era cardiopatico e aveva subito tre bypass. Il mix di caldo, fatica e tensione si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti due mezzi del 118, la Polizia e gli operatori della guardia medica, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

La notizia si è diffusa rapidamente nel quartiere, lasciando increduli e addolorati i tanti clienti e amici che ogni giorno incontravano Marchese nel suo panificio. Era un uomo riservato, laborioso, presente da decenni con il suo lavoro nel cuore della città.

Le indagini della Polizia sono in corso per risalire all’autore del furto, un gesto vigliacco che ha scatenato una catena di eventi culminata nella morte di un uomo buono, simbolo del centro storico marsalese.