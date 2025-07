“Aranci di 'nterra” al Tempio di Hera: Sicilia e marginalità in scena a Selinunte

24/07/2025 12:19:00

Domenica 27 luglio, alle 21, il Tempio di Hera a Selinunte ospita Aranci di 'nterra, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Giacomo Bonagiuso.

L’appuntamento, inserito nel cartellone “Selinunte Estate” curato da CoopCulture in collaborazione con Genìa e il Parco Archeologico, propone un’opera che attraversa con forza e leggerezza i nodi irrisolti dell’identità siciliana.

Aranci di 'nterra è teatro che provoca. Racconta la marginalità senza vittimismo e la diversità senza sconti. Nove storie, tutte al femminile, mettono in scena la vita ai bordi: prostituzione, sterilità, omosessualità, disabilità mentale, sfruttamento lavorativo. Nove voci che si ribellano alle etichette, alla “ciuciulìa” dei benpensanti, rivendicando il diritto di esistere senza dover chiedere permesso. Tre interpreti – Giovanna Russo, Liliana Marciante e Giovanna Scarcella – danno vita a questi racconti, alternandosi nei ruoli con misura e intensità. Le accompagna la coreografia di Ciro Venosa (CV Ballet), con i costumi curati da Claudia Campo. Ma la vera protagonista resta la Sicilia. Contraddittoria, aspra e luminosa, è il luogo in cui si intrecciano luce e lutto, bellezza e disincanto. Una terra che, come dice Bonagiuso, può ancora sorprendere e ferire allo stesso tempo.

«Abbiamo voluto costruire un teatro che “nuoce”, che smuove, che rifiuta il compiacimento», spiega il regista. «La leggerezza non è vacuità. Può essere lama affilata, può essere scandaglio. E se il pubblico si sentirà in disagio, forse vorrà dire che stiamo raccontando qualcosa che vale la pena ascoltare». I biglietti sono disponibili al botteghino del sito archeologico e online su CoopCulture.