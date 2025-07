Poesia, carta riciclata e voci femminili: a Marsala torna il festival Con un filo di voce

24/07/2025 11:07:00

Unire la poesia con la sostenibilità, le parole con la materia.

È la sfida di “Con un filo di voce”, festival inserito nel cartellone di Tempo di Poesia, in programma a Marsala dal 25 al 27 luglio nel Complesso monumentale San Pietro.

Una tre giorni organizzata dall’associazione EtiCOlogica con il patrocinio gratuito del Comune di Marsala e il sostegno del Consorzio Comieco, che promuove il riciclo e il recupero degli imballaggi cellulosici. Il festival ruota attorno a due assi portanti: da un lato le performance poetiche tutte al femminile, dall’altro i laboratori dedicati alla fabbricazione artigianale della carta. Un’alleanza simbolica e concreta tra cultura e ambiente, tra gesto poetico e manualità, tra parole e supporti fisici che da secoli custodiscono pensieri, racconti, storie.

“Realizzeremo carta artigianale, trait d’union perfetto tra poesia e impegno ambientale”, spiegano da Comieco. Il consorzio, rappresentato dal vicedirettore Roberto Di Molfetta, conferma così la propria partecipazione in qualità di main partner dell’iniziativa: “Siamo felici di supportare questo progetto che unisce arte, territorio e attenzione all’ambiente”. Marsala, che nel 2024 ha registrato una crescita del 12,4% nella raccolta di carta e cartone (con 3.557,17 tonnellate e una media pro capite di 42,86 kg), viene indicata da Comieco come esempio virtuoso in un Sud Italia che, per la prima volta, ha superato i 50 kg/abitante l’anno.

La presidente di EtiCOlogica, Simona Pecorella, sottolinea il valore culturale e formativo dei laboratori: “Saranno un’occasione per riscoprire antiche tecniche e riflettere sull’importanza del riciclo, anche per le nuove generazioni”. Si comincia venerdì 25 luglio alle 17.30 con il laboratorio “La materia della poesia”, rivolto ad adulti e bambini. I partecipanti realizzeranno fogli di carta riciclata, che diventeranno la base fisica dei testi poetici creati nei giorni successivi. A seguire, spazio alle “Letture con il Kamishibai” a cura di Matilde Sciarrino e al laboratorio creativo “Carta, Penna e Fantasia” con Barbara Aprea: un modo per riscoprire la scrittura a mano nell’epoca digitale. Sabato 26, sempre alle 17.30, è il momento di “Voci in dialogo”, incontro con quattro poete siciliane: Eugenia Giancaspro (Antigone), linguista e poeta LIS, protagonista di una performance di poetry slam; Bia Cusumano, docente e fondatrice del Palmosa Fest a Castelvetrano; Stefania La Via, docente, archivista e ideatrice della rassegna “Terrazza d’Autore” a Valderice; Margherita Ingoglia, giornalista culturale e curatrice del canale Fimmina che legge.

Seguirà un omaggio alla poeta marsalese Rosaria Giaconia (attiva nel periodo risorgimentale), con intervento della bibliotecaria comunale Milena Cudia e lettura di testi affidata all’attrice Giada Costa. Domenica 27, dalle ore 18.00, chiusura del festival con il laboratorio di scrittura creativa “Scrivere con il cuore”, curato dal collettivo palermitano #corpipoetici. Destinato a grandi e piccoli, l’incontro proporrà giochi poetici, esercizi con rime e metafore, con un’attenzione particolare alla composizione su carta autoprodotta.

Tutti gli appuntamenti sono a partecipazione gratuita. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a: associazioneticologica@hotmail.com 328 672 5981 / 347 564 7967