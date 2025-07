Salvo Ferrara in concerto al Tempio di Hera di Selinunte con "Music from Myths"

24/07/2025 12:30:00

Il 3 agosto, il Tempio di Hera di Selinunte, uno dei luoghi più suggestivi e carichi di storia della Sicilia, ospiterà il concerto di Salvo Ferrara, che presenterà il suo progetto musicale "Music from Myths".

L’evento, che avrà inizio alle ore 21.00, rientra nel programma di Selinunte Estate 2025, organizzato dal Parco Archeologico di Selinunte insieme a CoopCulture e Genìa. Un’occasione unica per immergersi in un'esperienza che fonde l'antichità greca con la musica contemporanea.

"Music from Myths" è una composizione che ripercorre i miti greci attraverso il linguaggio della musica postmoderna, creando un’ambientazione sonora che alterna momenti evocativi e ritmicamente incalzanti. L’opera è un omaggio alle figure mitologiche e ai templi di Selinunte, il più grande complesso architettonico dell'Occidente greco. La performance offre una reinterpretazione in chiave moderna del rapporto tra suono e immagine, con una fusione di timbriche crossover, grazie all’interazione tra strumenti acustici ed elettronica. Sul palco, Salvo Ferrara (piano e synth) sarà accompagnato da un ensemble di musicisti di alto livello: Fabio Ferrara al primo violino, Pippo Di Chiara al secondo violino, Gaspare d’Amato alla viola, Vincenzo Toscano al violoncello, Sandro Mancuso al sax e, come special guest, Flavia Frisone, storica del mondo antico dell’Università del Salento, che reciterà in greco antico. Frisone, che ha scritto la prefazione all’opera, darà voce alle antiche tradizioni, rendendo il concerto ancora più suggestivo e profondamente legato al territorio.

Il concerto è sostenuto da Mangia’s, un brand alberghiero che, con le sue strutture in Sicilia e Sardegna, ha deciso di supportare il progetto di Ferrara come parte del suo impegno nella valorizzazione della cultura e del territorio. "Music from Myths" è anche un progetto che nasce dalla collaborazione con il Museo Archeologico Regionale “A. Salinas” di Palermo, e si propone di esplorare il legame tra l'arte greca, rappresentata dalle Metope di Selinunte, e la musica.

La copertina del progetto raffigura una delle Metope, quella che rappresenta l'Europa sul toro, esposta al Museo Salinas di Palermo. L’immagine diventa una metafora di fusione e trasformazione, un tema centrale dell’opera musicale di Ferrara. Il lavoro, distribuito da CoopCulture, è disponibile in versione fisica presso i principali musei e siti archeologici della Sicilia e su tutte le piattaforme digitali. In particolare, la composizione si articola in dieci brani che spaziano da “Preluvox” a “Ombra della sera”, esplorando le relazioni tra percezione uditiva e visiva, e intrecciando passato e presente in un percorso musicale che ha già riscosso ampio successo in numerose performance live, tra cui quelle ospitate dal Museo Salinas, dalla GAM di Palermo, dal Segesta Teatro Festival e dal Teatro Biondo di Palermo.