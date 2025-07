Venerdì e sabato a Marsala la prima edizione di "Stagnone Fest"

24/07/2025 20:19:00

A Marsala il 25 e 26 luglio la prima edizione di “Stagnone Fest”, un evento gratuito voluto e organizzato dal Comitato “Insiemeperlostagnone”, presieduto da Loredana Giacalone, che animerà la suggestiva piazzetta di contrada Birgi Vecchi, affacciata direttamente sulla Laguna.

Due giornate pensate per celebrare il territorio, la cultura e la memoria collettiva, attraverso un programma ricco di musica, narrazioni, arte, degustazioni e momenti di riflessione.

“Il 25 luglio – spiega la presidente Giacalone – inizieremo con una serata di musica e narrazione, dove le voci del territorio racconteranno la storia dello Stagnone tra tradizioni, canti popolari, racconti di comunità e memorie di chi ha vissuto e continua a vivere questa terra. Il 26 luglio, invece, sarà dedicato alla riflessione e alla proposta, con tavole rotonde, testimonianze dal mondo della viticoltura, performance artistiche e spazi di dialogo con la comunità”.

Lo “Stagnone Fest” sarà anche un’occasione per valorizzare i sapori locali. Durante entrambe le serate, infatti, si potranno degustare vini delle cantine del territorio, serviti in calici di vetro, e gustare alcune eccellenze dello street food locale, preparate da operatori del settore che sono delle istituzioni. Non mancherà l’animazione per i più piccoli, con laboratori, giochi e attività dedicate, mentre le serate si concluderanno con concerti e performance musicali di artisti locali e ospiti, in un’atmosfera festosa e accogliente.

Per agevolare la partecipazione e garantire la sicurezza, sarà attivo un servizio di bus navetta dalle aree parcheggio lungo la SP1 (presso la Cantina Birgi e il Santuario Nostra Signora di Fatima). L’intero evento si svolgerà all’aperto e a ingresso libero.



"“Stagnone Fest” è più di un evento: è un invito a condividere esperienze, riscoprire l’identità di un luogo unico e immaginare insieme il suo futuro. Due giornate per incontrarsi, ascoltare, gustare e festeggiare la bellezza dello Stagnone, nel cuore della Riserva e nel cuore della comunità" sottolineano gli organizzatori.