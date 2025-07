«Noi a libro paga?» È scontro totale, l’opposizione querela Tranchida

24/07/2025 13:58:00

Lo scontro si fa durissimo. Alla raffica di accuse lanciate dal sindaco Tranchida dopo l’approvazione della delibera sul progetto Des_Teenazione, l’opposizione consiliare risponde con una nota unitaria, dai toni netti e con un messaggio preciso: «Trapani non merita tutto questo. E il sindaco dovrà risponderne».

Il documento porta la firma di tutti e dieci i consiglieri comunali di opposizione. Nessuna voce fuori dal coro, nessuna distinzione tra gruppi o partiti. Una presa di posizione compatta e trasversale, diffusa ufficialmente con preghiera di massima diffusione. Perché, si legge, «non si tratta solo di difendere i consiglieri attaccati, ma la dignità delle istituzioni cittadine».

Nel mirino, il post pubblicato da Tranchida sul sito ufficiale del Comune, in cui si parla di «opposizione dopata da effetti fumogeni» e «a libro paga del politico Antonini». Espressioni definite «volgari, diffamatorie e indegne del ruolo che ricopre», che per l’opposizione rappresentano il segno di «un evidente nervosismo e una totale perdita di lucidità».

«Parlare in questi termini di consiglieri liberamente eletti è una calunnia grave, per cui il sindaco verrà querelato», si legge nel documento. Ma non si tratta solo di difesa personale: il comunicato va oltre, e denuncia una crisi politica strutturale.

«Questa amministrazione si regge su equilibri fragili, compromessi opachi e una maggioranza che non riesce nemmeno a garantire il numero legale senza l’intervento dell’opposizione».

E ancora: «Quanto alla delibera da 2,8 milioni che noi stessi abbiamo votato, respingiamo al mittente ogni tentativo di strumentalizzazione. Non abbiamo mai ostacolato interventi per l’inclusione sociale».

Il bersaglio polemico è la narrazione del sindaco, che – secondo i dieci firmatari – continua a trasformare ogni atto amministrativo in una passerella personale, utilizzando «toni da capo fazione, non da primo cittadino».

«La città ha bisogno di verità, serietà e rispetto– si legge in chiusura- non di propaganda che nasconde l’assenza di trasparenza e il fallimento politico di chi governa».

Una replica che segna un punto fermo nel rapporto tra sindaco e minoranza: la rottura è ormai ufficiale, e la tregua – anche sui provvedimenti condivisi – sembra ormai un capitolo chiuso.