Gibellina, si costruisce una “chiesa” in casa: la Diocesi scomunica e vieta

24/07/2025 17:27:00

Una chiesa in casa, con tanto di altare e consacrazione annunciata, ma senza alcun riconoscimento ufficiale. Succede a Gibellina, dove il signor Silvestro Martino ha trasformato la propria abitazione in quella che ha definito l’“Arcipretura della Ss. Vergine del Pino”, annunciando riti religiosi officiati da un ex sacerdote scomunicato. La Diocesi di Mazara del Vallo è intervenuta con decisione.

In una nota ufficiale diffusa oggi, il Vicario generale della Diocesi, don Gioacchino Arena, ha disposto il divieto assoluto per i fedeli di partecipare, a qualunque titolo, ad atti di culto celebrati da Vincenzo Avvinti e dal signor Martino.

Secondo quanto riferisce la Diocesi, Silvestro Martino avrebbe formalmente aderito a un’organizzazione religiosa scismatica, la cosiddetta “Vecchia Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo”, che non ha alcun legame con la Chiesa Cattolica. Di questa aggregazione si proclama “arcivescovo metropolita” proprio Vincenzo Avvinti, ex frate domenicano dimesso dall’Ordine con provvedimento del Superiore generale datato 22 giugno 2021 e confermato dal Vaticano l’11 agosto dello stesso anno.

Avvinti, a seguito della sua “disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei superiori in materia grave”, è stato dichiarato scomunicato latae sententiae per il delitto di scisma, come stabilito dalla Provincia dei Padri Domenicani con decreto del 28 gennaio 2021.

Per questo, la Diocesi mette in guardia i fedeli: «Chi partecipa ad atti di culto promossi da soggetti in rottura con la Chiesa Cattolica – si legge nella nota – si espone anch’egli al rischio di incorrere nella scomunica latae sententiae».

Quel che si stava presentando come una semplice iniziativa “privata” si è rivelato un atto di scisma formale, con potenziali conseguenze spirituali e canoniche per i partecipanti. La Diocesi intende dunque difendere l’unità ecclesiale e la chiarezza dottrinale, scoraggiando ogni forma di ambiguità o confusione liturgica.

Il messaggio è chiaro: nessuna “chiesa casalinga” può sostituirsi alla comunità cattolica ufficiale. E chi si stacca dalla Chiesa, ne affronta tutte le gravi conseguenze.