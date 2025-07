Mazara, la Diocesi cerca un animatore di comunità

24/07/2025 14:40:00

Alcune notizie dalla Diocesi di Mazara:

PER IL “PROGETTO POLICORO” SI CERCA UN ANIMATORE DI COMUNITÀ

La Diocesi di Mazara del Vallo, in collaborazione con l’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro, l’Ufficio di Pastorale giovanile e la Caritas diocesana ricerca un nuovo animatore di comunità per il “Progetto Policoro”. La figura deve essere un giovane da impegnare nella promozione della cultura del lavoro, dell’imprenditorialità giovanile e dell’economia civile, che collabora con le realtà del territorio per favorire percorsi di crescita, orientamento e formazione, specialmente per i giovani. I requisiti richiesti sono: età compresa tra i 20 e i 30 anni; residenza nel territorio diocesano; esperienza ecclesiale nella Diocesi o in una associazione; sensibilità ai temi sociali, del lavoro e della dottrina sociale della Chiesa; flessibilità e disponibilità a partecipare ai corsi di formazione fuori sede; spirito di iniziativa, capacità relazionali e di lavoro in équipe. Gli interessati devono inviare il proprio curriculum vitae entro il 15 agosto, insieme a una lettera motivazionale all’indirizzo email diocesi.mazara@progettopolicoro.it, specificando nell’oggetto: “Candidatura animatore di comunità – Progetto Policoro”. I candidati ritenuti idonei verranno convocati per un colloquio conoscitivo.



MAZARA DEL VALLO, TORNA “LA CATTEDRALE SEGRETA” D’ESTATE

Torna a Mazara del Vallo l’iniziativa “La Cattedrale segreta”, la visita alla scoperta di alcuni luoghi inediti della Cattedrale Ss. Salvatore. Sono cinque le giornate dedicate alle visite: la prima si è svolta giovedì 17 luglio; la seconda è in programma giovedì 24 luglio, poi giovedì 31 luglio, giovedì 7 agosto e giovedì 21 agosto. Per ogni giornata di visita sono cinque gli ingressi a orario per gruppi di massimo 30 persone: ore 20,30; 21,15; 22; 22,45 e 23,30. A guidare i gruppi per la visita sarà il docente Danilo Di Maria, insieme ad alcuni volontari della parrocchia e alunni del Liceo “Adria-Ballatore”. Sarà richiesto un contributo che sarà destinato al restauro di un’opera d’arte. Info e iscrizioni: tutti i giovedì mattina presso la segreteria della Cattedrale, dalle ore 10 alle 12; domenica alle ore 12; nelle giornate dedicate alle visite, già a partire dalle 19,45 presso l’atrio della Cattedrale.



A MAZARA 45 SICILIANI DI “COMUNIONE E LIBERAZIONE” PER SCOPRIRE LA CITTÀ

Un gruppo di 45 siciliani di “Comunione e Liberazione” hanno scelto Mazara del Vallo per un week-end di conoscenza e riflessione. “Convivenza a Mazara del Vallo” è il titolo dell’iniziativa che ha visto diversi momenti di incontro: dalla conoscenza dalla esperienza di accoglienza della Diocesi con la comunità tunisina all’incontro col Vescovo. Il gruppo di fedeli ha incontrato Tommaso Macaddino, Giovanni Di Dia, Francesco Mezzapelle e Max Firreri (questi ultimi due autori del libro “Mazara rapita”) che hanno raccontato l’esperienza vissuta con le famiglie dei 18 pescatori dei motopesca “Medinea” e “Antartide” rimasti sequestrati per 108 giorni in Libia nel 2020. Poi ha visitato il museo diocesano e ha incontrato suor Alessandra Martin della “Comunità Casa Speranza”. In palazzo vescovile, l’incontro col Vescovo monsignor Angelo Giurdanella che ha poi presieduto la santa messa. Nel ricordare alcuni pensieri di don Luigi Giussani, il Vescovo rivolgendosi al gruppo di “Comunione e Liberazione” ha detto: «Il contenuto del vostro impegno è vivere la fede come riconoscimento della presenza di Dio nella comunione di tutti coloro che si sentono sedotti da Cristo. Maria a Betania con il suo apparente “far niente” ha messo al centro della casa l’eccezionale amico: Gesù. Le due sorelle tracciano i passi di una fede vera: passare dall’affanno di ciò che devo fare per Dio, allo stupore di ciò che Lui fa per me».