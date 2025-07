25 Luglio: Meloni sul Time, falliti negoziati per Gaza, la Francia riconosce la Palestina

25/07/2025 08:26:00

E' il 25 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Meloni sulla copertina del Time. Il settimanale americano l’ha messa in copertina e l’ha descritta come «una delle figure più interessanti d’Europa»

• Sono falliti i negoziati per Gaza. Hamas ha alzato troppo la posta e le delegazioni israeliane e Usa sono state richiamate

• La Francia riconoscerà la Palestina a settembre. Ma Macron, annunciandolo, ha auspicato «uno Stato smilitarizzato, che riconosca pienamente Israele»



• Il ministro israeliano del Patrimonio Artistico Eliyahu ha detto che «tutta Gaza sarà ebraica». Alla Knessetla maggioranza ha approvato una mozione che chiede l’annessione della Cisgiordania

• Quarantasette ragazzini ebrei sono stati espulsi da un volo Vueling. Per la compagnia facevano tanto casino da minare la sicurezza del volo. Per le famiglie e Israele è un gesto antisemita

• Ghislaine Maxwell ha risposto a tutte le domande del viceprocuratore della Giustizia Todd Blanche. Secondo il fratello di Epstein, ha «informazioni compromettenti su Trump»

• Trump è andato alla Fed per vedere come procedono i lavori di ristrutturazione

• Sui dazi Trump non ha ancora deciso. L’Ue è pronta a negoziare ad oltranza, ma lascia sul tavolo i controdazi in caso di mancato accordo



• Sono stati traferiti in un centro dell’Ice i due italiani reclusi ad Alligator Alcatraz

• Uno scontro tra Thailandia e Cambogia ha già fatto 12 morti, l’escalation è sempre più probabile

• Non è andato benissimo il vertice bilaterale Ue e Cina a Pechino. Le due parti sono d’accordo solo sul clima. È stato firmato un piccolo accordo sulle Terre rare

• Dopo tre giorni di proteste, Zelens’kyj ha detto che ripristinerà l’anticorruzione

• In Russia è precipitato un aereo, a bordo c’erano tra le 46 e le 49 persone. Difficile che siano vive

• Matteo Ricci continua a dirsi estraneo alle accuse di corruzione. L’indagato numero uno resta il suo ex collaboratore Massimiliano Santini che, per una campagna elettorale, si fece fotografare nudo

• La Guardia Civil ha sostenuto in un comunicato ufficiale che a causare la morte a Ibiza del dj Michele Noschese sia stata la droga. Ma il padre ha chiesto altri esami

• Il dottore di Matthew Perry si è dichiarato colpevole della morte dell’attore: gli diede lui la ketamina che si rivelò fatale. Rischia 40 anni

• Bertrand Cantat, il cantante che uccise a pugni la compagna Marie Trintignant nel 2003, è indagato per il suicidio dell’ex moglie Krisztina Rády. A riaprire il caso è stato un documentario

• A Pescara una bambina americana di 11 anni è stata risucchiata da un mulinello in mare ed è morta. Un ragazzo di 15 che stava facendo il bagno nel Po è disperso

• La Bce non cambia il costo del denaro. I tassi restano invariati al 2 per cento. Pesa l’incertezza sui dazi

• NewPrinces Group compra Carrefour Italia. Caltagirone Edison e Lvmh chiudono il semestre in crescita. Gli Usa approvano la fusione da 8 miliardi Paramount-Skydance

• Entro il 2060 l’Italia perderà 12 milioni di lavoratori attivi, quatto volte più della meda dei Paesi Ocse

• Il passaporto italiano è tra i più «potenti» al mondo, è al terzo posto del Henley Passport Index. Permette l’ingresso in 189 Paesi

• Nei principali aeroporti italiani verrà tolto il limite ai liquidi nel bagaglio a mano

• È emerso che trent’anni fa Nordio era contro la separazione delle carriere. Lui si è giustificato dicendo che un suicidio gli fece cambiare idea

• Strage di Brandizzo, è caduta l’accusa di omicidio volontario. Tra i 24 indagati i vertici di Rfi e i due superstiti

• Il produttore cinematografico Andrea Iervolino, al centro delle polemiche sul tax credit, è indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato e uso di fatture false per 100 milioni di euro

• I ladri hanno svaligiato la casa di Roma di Franca Gandolfi, vedova di Domenico Modugno. Le hanno rubato i regali del matrimonio

• L’australiano Ben O’Connor ha vinto la tappa più dura del Tour. Pogačar ha conservato la maglia gialla

• Ai Mondiali di nuoto, nona medaglia per l’Italia. Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero hanno vinto l’argento nel doppio libero femminile

• A Washington Bolelli-Vavassori andranno in semifinale. Cobolli e Arnaldi non hanno superato gli ottavi

• Tsitsipas e Goran Ivanišević, è già finita: «Difficile lavorare con dei dittatori». Al suo posto tornerà il papà Apostolos

• Sono morti il wrestler Hulk Hogan (71 anni) e il tombettista jazz Chuck Mangione (84)





Titoli

Corriere della Sera: Gaza, la tregua si allontana

la Repubblica: «Sì allo Stato Palestinese»

La Stampa: «Tutta la striscia sarà ebraica»

Il Sole 24 Ore: Inverno demografico, al 2060 l’Italia / perderà 12 milioni di lavoratori attivi

Avvenire: Negoziati alla deriva

Il Messaggero: Gaza: Hamas rompe, replica Usa

Il Giornale: Le amnesie del Pd / i condanati grillini / la sinistra è in tilt

Leggo: «Cancelliamo Gaza, sarà tutta ebraica»

Qn: La Striscia della fame

Il Fatto: «Housing sociale» senza / case: truffa alla milanese

Libero: Lo scaricabarile Pd

La Verità: «Ci chiedevano di pagare in nero» / Tutte le verità sulle cene di Ricci

Il Mattino: Dramma Gaza salta il negoziato

il Quotidiano del Sud: Magistrati contro Nordio / è conflitto costituzionale

il manifesto: I cooperanti

Domani: «Mangiamo gli animali domestici» Gaza muore, Israele blocca gli aiuti