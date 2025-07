Custonaci, torna la rassegna “Un Borgo di Libri ed Autori” alle Grotte Mangiapane

25/07/2025 12:57:00

Le Grotte Mangiapane tornano ad accendersi di parole e storie.

A Custonaci prende il via l’edizione 2025 di Un Borgo di Libri ed Autori – Letture sotto le Stelle, la rassegna letteraria che da sette anni intreccia cultura, natura e turismo, trasformando uno dei luoghi più suggestivi dell’isola in palcoscenico per la letteratura contemporanea.

Quattro gli appuntamenti serali, tutti a ingresso libero e con inizio alle 21.30, curati dal Centro Studi Dino Grammatico con la direzione scientifica di Valentina Pipitone. Si parte giovedì 31 luglio con Annamaria Zizza e La dolciera siciliana, romanzo che affonda tra memorie familiari e tradizioni dolciarie dell’Isola.

Il 7 agosto sarà la volta di Anna Mallamo con Col buio me la vedo io, mentre il 21 agosto toccherà a Malotempo di Veronica Galletta. A chiudere il ciclo, il 28 agosto, Rosita Manuguerra con Malanima. Nata nel 2019, la rassegna si è imposta negli anni come uno degli appuntamenti culturali più apprezzati della provincia di Trapani, con il sostegno dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e del Centro per il Libro e la Lettura. L’obiettivo resta quello delle origini: fare della lettura un ponte tra la comunità, i visitatori e il territorio, valorizzando il patrimonio paesaggistico attraverso la parola scritta. Il contesto delle Grotte Mangiapane – oggi parte del Parco Archeologico di Segesta – diventa così cornice viva e parte integrante della narrazione: non solo scenario naturale ma luogo che accoglie, amplifica e restituisce le voci degli autori. Un’idea di cultura radicata, aperta, accessibile, che negli anni ha ospitato nomi come Stefania Auci, Pietrangelo Buttafuoco, Simona Lo Iacono, Costanza Di Quattro, Salvo Toscano, alimentando un dialogo tra parole e paesaggio.

Informazioni e dettagli sono disponibili sul sito csdinogrammatico.it o scrivendo a csdinogrammatico@gmail.com.