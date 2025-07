Vino Vivo 2025: Petrosino brinda ai bianchi della costa tra degustazioni e identità

25/07/2025 11:58:00

Due giornate per raccontare il vino come storia, cultura e appartenenza.

L’1 e il 2 agosto torna Vino Vivo, manifestazione giunta alla sua seconda edizione e promossa dal Comune di Petrosino, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani e la collaborazione dell’AIS Trapani.

Il vino bianco diventa protagonista assoluto in un evento che attraversa il gusto e il paesaggio, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e le sue produzioni d’eccellenza, da Trapani a Campobello di Mazara. Il cuore della manifestazione sarà il 1° Concorso Enologico di Sicilia “I bianchi della costa d’Occidente”, che aprirà i lavori venerdì 1° agosto, alle 10:00, presso il Centro Polivalente. In gara le migliori etichette bianche provenienti dai comuni costieri della provincia: una selezione che mette in luce la varietà e la qualità della produzione vinicola legata al mare, alla luce e ai venti dell’ovest siciliano. Una giuria di esperti e degustatori ufficiali dell’AIS valuterà i vini candidati. La sera, il Lungomare Biscione si trasformerà in un palcoscenico aperto per il Talk in Piazza “Rinascere dalla vigna”, che vedrà confrontarsi produttori, tecnici e rappresentanti istituzionali. Un’occasione per riflettere sulle prospettive del comparto vitivinicolo in chiave identitaria, sostenibile e innovativa. Tra gli interventi anche un approfondimento su denominazioni poco conosciute come Delia Nivolelli, e una proiezione speciale: il documentario Pre-British: il vino di Marsala oltre il Marsala, con le storie di quattro protagonisti della rinascita del vino marsalese – Vincenzo Angileri, Pierpaolo Badalucco, Nino Barraco e Sebio De Bartoli, figura centrale della viticoltura siciliana recentemente scomparso. Il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, sottolinea il significato profondo dell’evento:

“Vino Vivo è un atto politico e culturale. È difesa del territorio e della sua memoria agricola, è racconto del presente e visione per il futuro. È resistenza contadina, è orgoglio identitario. Non è solo una rassegna, è un modo di affermare chi siamo e dove vogliamo andare”. Il giorno successivo, sabato 2 agosto, il Lungomare Biscione si animerà dalle 18:00 con i banchi d’assaggio delle cantine trapanesi. I visitatori potranno degustare i vini direttamente dai produttori, in un’atmosfera informale e coinvolgente. Alle 20:00, spazio alla masterclass “Il Grillo della costa occidentale. Un vitigno, una storia, un territorio”, viaggio sensoriale tra dieci etichette selezionate, raccontate con parole, immagini e musica, per esplorare uno dei vitigni simbolo della Sicilia occidentale. Alle 21:30 si svolgerà la cerimonia di premiazione del Concorso Enologico, momento culminante di Vino Vivo 2025, che celebrerà le migliori interpretazioni enologiche del territorio. Gran finale alle 22:30 con il DJ set “Di Mare e di Vino”, pensato per chiudere la manifestazione con leggerezza, tra suoni, profumi e calici levati al cielo.

“Essere sommelier significa raccontare il vino – spiega Giuseppe Vultaggio, delegato AIS Trapani – ma anche chi lo fa. Ogni bottiglia è il frutto di una filiera fatta di mani, fatica, scelte e conoscenze. Dobbiamo essere testimoni consapevoli di questo percorso e dare voce al lavoro silenzioso degli agricoltori, che sono l’inizio di ogni grande storia”. Vino Vivo 2025 sarà aggiornato in tempo reale tramite i canali social ufficiali del Comune di Petrosino. Per informazioni e prenotazioni: vinovivo@comune.petrosino.tp.it.