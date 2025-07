Alcamo, il Piano del Demanio Marittimo arriva in Consiglio

25/07/2025 09:01:00

Sarà presentato mercoledì 30 luglio al Consiglio comunale di Alcamo il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM), lo strumento urbanistico che regolerà la gestione e la fruizione delle aree costiere del territorio, in particolare ad Alcamo Marina. Dopo la discussione in Aula, si attende l’approvazione definitiva.

Il PUDM è corredato dai pareri favorevoli della Capitaneria di Porto e dell’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente – Demanio Marittimo. Una tappa cruciale, spiegano dal Comune, per consentire all’amministrazione di bandire le concessioni demaniali, promuovere servizi migliori lungo la costa e sostenere iniziative turistiche ed economiche.

“Con questo piano – afferma l’assessore alla Pianificazione e sviluppo economico Mario Viviano – la città avrà finalmente un quadro normativo certo per gestire in autonomia le aree demaniali, incentivando le attività produttive e migliorando l’offerta turistica”.

Tra le misure previste nel documento: passerelle per l’accesso al mare dedicate a persone con disabilità, contenitori per la raccolta differenziata schermati, e un’area pubblica destinata a eventi sportivi e ricreativi gratuiti, che nei giorni non occupati sarà aperta alla libera fruizione.

Il piano si inserisce in un percorso di riqualificazione più ampio della costa alcamese, che comprende opere pubbliche già avviate e una nuova pianificazione urbanistica. L’obiettivo, sottolinea l’Amministrazione, è coniugare sviluppo economico, decoro urbano e inclusione sociale.