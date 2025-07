 Sicilia nursery per tartaruga Caretta-caretta. Record di nidi nelle riserve"

25/07/2025 00:15:00

«La Sicilia si conferma terra di meraviglia e rinascita, con una intensa nidificazione delle tartarughe marine della specie Caretta-caretta su alcune spiagge dell'isola. Lo afferma l'assessore regionale al Territorio e ambiente Giusy Savarino, commentando il ritrovamento di numerosi nidi, in questi giorni, da parte di volontari e associazioni nelle riserve naturali Saline di Priolo, Isola dei Conigli, Cala Spugne e Cala Croce a Lampedusa.

«Emblematica la nidificazione nelle Saline di Priolo, area a elevato rischio ambientale, in una zona - aggiunge Savarino - fragile e preziosa: lo interpretiamo come segno di speranza. Dalle spiagge di Torre Salsa, nell'agrigentino e Macchia Foresta del fiume Irminio, in provincia di Ragusa, fino a Lampedusa, la Sicilia si conferma una vera e propria nursery per questa specie, che trova condizioni ideali per riprodursi. Con il diciassettesimo nido trovato in questi giorni nella spiaggia dei Conigli, superiamo ogni precedente.

Rivolgo un grazie a tutti quanti - volontari, associazioni, istituzioni - sono impegnati per la salvaguardia dei siti con dedizione e passione. Il mio assessorato continua a mettere in atto le misure necessarie per la conservazione e per proteggere dall'inquinamento le riserve naturali che si stanno confermando ricettacolo di biodiversità».