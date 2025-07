PNRR, a Trapani la Cabina di Regia fa il punto su 37 progetti di Rigenerazione Urbana e...

25/07/2025 15:45:00

Si è svolto presso la Prefettura di Trapani, in presenza e in videoconferenza, un nuovo incontro della Cabina di Regia territoriale per il monitoraggio dei progetti PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), con particolare riferimento ai 23 interventi di Rigenerazione Urbana e ai 14 progetti per l’Inclusione Sociale, per un investimento complessivo di oltre 56,6 milioni di euro.

I progetti sono stati finanziati rispettivamente dal Ministero dell’Interno e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e coinvolgono i Comuni di Alcamo, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani. L’obiettivo è duplice: da un lato, restituire decoro e funzionalità agli spazi urbani degradati, dall’altro sostenere le fasce più fragili della popolazione, con particolare attenzione a persone con disabilità e situazioni di marginalità.

L’incontro, convocato dal Prefetto di Trapani, Daniela Lupo, e coordinato dal Viceprefetto Maria Baratta, ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato, della Ragioneria Territoriale, dei Ministeri titolari degli interventi e degli enti locali coinvolti.

Durante i lavori, è stato esaminato lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti, confrontando i dati registrati sulla piattaforma ministeriale ReGis con quelli riportati dai Comuni. In particolare, è stato confermato che sono in fase di collaudo cinque progetti di rigenerazione urbana, uno nel Comune di Erice e quattro nel Comune di Trapani.

Le eventuali criticità emerse durante la fase attuativa sono state affrontate e risolte grazie alla sinergia tra gli enti attuatori e i rappresentanti ministeriali, a dimostrazione della funzionalità del modello di governance locale previsto dal PNRR.

Con questo ultimo appuntamento, la Cabina di Regia – istituita per coordinare e vigilare sull’attuazione degli interventi PNRR nel territorio provinciale – ha raggiunto la 22ª riunione. Ad oggi ha monitorato 184 progetti, per un valore complessivo di oltre 559 milioni di euro, che ricadono sotto la competenza di diversi Ministeri: Interno, Istruzione, Cultura, Salute, Trasporti e Infrastrutture, Ambiente e Sicurezza Energetica.

Un lavoro costante, che mira a garantire l’efficacia e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse del PNRR, con l’obiettivo di produrre un impatto duraturo sul territorio della provincia di Trapani, in termini di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sviluppo sostenibile.