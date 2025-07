Giorgia Spanò, da Paceco al Politecnico di Milano: è tra le vincitrici della borsa Amazon

25/07/2025 09:12:00

C’è anche una giovane studentessa della provincia di Trapani tra le vincitrici dell’edizione 2025 della borsa di studio “Amazon Women in Innovation”, dedicata a sostenere il talento femminile nel mondo STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Si tratta di Giorgia Spanò, originaria di Paceco, diplomata al liceo scientifico “Fardella-Ximenes” di Trapani, oggi al primo anno del corso di Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano.

La borsa di studio è stata assegnata da Amazon a poche selezionate studentesse di talento in tutta Italia, per supportare le loro carriere in ambiti ancora fortemente segnati dal divario di genere. Giorgia è stata selezionata insieme ad altre giovani brillanti provenienti da università come il Politecnico di Torino, la Sapienza di Roma, l’Università Federico II di Napoli e l’Università di Cagliari.

“Sono molto felice di poter condividere questo traguardo con la mia comunità – spiega Giorgia –. Credo che iniziative come questa rappresentino un segnale concreto di cambiamento: il mondo scientifico e tecnologico ha ancora una partecipazione femminile troppo bassa, e proprio per questo è fondamentale dare visibilità e supporto a chi sceglie di intraprendere questi percorsi”.

Il programma di borse “Amazon Women in Innovation” prevede, oltre al contributo economico, anche attività di mentoring da parte delle dipendenti Amazon, con l’obiettivo di affiancare le vincitrici nello sviluppo del proprio talento accademico e professionale.

Il successo di Giorgia Spanò è un esempio positivo per tutte le ragazze della provincia di Trapani che si affacciano oggi al mondo universitario e sognano di lavorare nei settori più innovativi. “Spero che questo riconoscimento – conclude – possa essere d’ispirazione per tante altre ragazze a credere nelle proprie capacità e a intraprendere una carriera STEM, per costruire un futuro più equo, tecnologico e aperto”.

Per leggere la notizia sul sito ufficiale di Amazon: www.aboutamazon.it