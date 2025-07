Trapani, sicurezza rafforzata per Pride e Green Valley Pop Fest: riunione in Prefettura

25/07/2025 18:31:00

Massima attenzione sulla sicurezza a Trapani in vista del weekend. Questa mattina si è riunito in Prefettura il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per definire le misure di safety e security in occasione del Trapani Pride del 26 luglio e del Green Valley Pop Fest in programma domenica 27 in piazza Vittorio Emanuele.

All’incontro hanno partecipato i vertici delle Forze dell’Ordine, l’assessore comunale agli Eventi, Vigili del Fuoco, ASP, 118 e Protezione civile. In agenda anche un focus sulla movida, con particolare riferimento agli orari dei locali e ai controlli di Polizia Municipale previsti per il fine settimana.

Successivamente, in Questura, un tavolo tecnico ha definito nel dettaglio il piano viabilità e le prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza.