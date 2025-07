Incendi. Da Castelluzzo allo Zingaro, emergenza rientrata: "E' stata un'apocalisse"

26/07/2025 14:28:00

Dopo una notte e una mattinata da incubo, in provincia di Trapani l’emergenza incendi sembra in gran parte rientrata. Le fiamme che hanno devastato intere porzioni di territorio tra Custonaci, Castelluzzo, San Vito Lo Capo e la riserva dello Zingaro sono state domate. Resta però attivo un fronte in località Makari, dove al momento sono impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco a presidio delle abitazioni, con il supporto di due mezzi aerei: un elicottero dell’Aeronautica Militare e uno del Corpo Forestale.

Nessuna abitazione è stata colpita direttamente dalle fiamme, né si registrano persone coinvolte. A comunicarlo sono le forze impegnate nelle operazioni di spegnimento.

A tracciare un bilancio amaro di quanto accaduto è il sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte, che parla senza mezzi termini di “una vera e propria apocalisse”.

«È stata una vera e propria apocalisse quella che la Sicilia occidentale ha vissuto tra ieri pomeriggio e questa mattina. Da Custonaci fino a Castellammare del Golfo, passando per San Vito Lo Capo, con ben due riserve naturali coinvolte: quella di Monte Cofano e quella dello Zingaro. Un’ecatombe ambientale che resterà impressa nella nostra memoria per diversi anni».

Fonte racconta di scene drammatiche vissute in prima persona: «Ho visto con i miei occhi momenti di pura disperazione nei volti di tanta gente. Da chi cercava di salvare le proprie attività a chi, in preda al panico, ha dovuto lasciare casa senza sapere se sarebbe mai tornato. A Frassino, a Cornino, è stato necessario evacuare intere famiglie nel cuore della notte. Non ci può essere nessuna giustificazione al mondo dinanzi a questo inferno».

Il sindaco punta il dito contro l’ennesimo disastro ambientale, probabilmente di natura dolosa: «È un vero e proprio guanto di sfida lanciato alle istituzioni. Ho visto bruciare la speranza di questa terra di riscattarsi anche attraverso la bellezza del suo paesaggio. All’autorità giudiziaria il compito di fare luce, perché siamo stanchi… davvero stanchi di assistere a questo scempio ogni volta che soffia lo scirocco».

Infine, un ringraziamento alle forze impegnate: «Centinaia gli operatori mobilitati per mettere in salvo le persone e contenere i danni. Un grazie di cuore a Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Protezione Civile, Aeronautica Militare, Carabinieri, Polizia di Stato e Municipale. Senza il loro impegno, oggi conteremmo danni ben peggiori».







«Il fronte di fuoco nell’area tra la riserva dello Zingaro e Scopello è al momento circoscritto. Intorno alle 8 di questa mattina l’