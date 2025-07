Trapani, intensificati i controlli della Polizia: 28 misure di prevenzione in un mese

26/07/2025 22:58:00

Controlli potenziati, attenzione alta e tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. La Polizia di Stato di Trapani ha intensificato nelle ultime settimane le attività di monitoraggio e prevenzione, con una serie di provvedimenti emessi dal Questore Giuseppe Felice Peritore per garantire la sicurezza del territorio, in un periodo caratterizzato da un afflusso significativo di turisti.

L’azione, decisa in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Daniela Lupo, si inserisce in un piano di intervento straordinario che mira a contrastare la criminalità diffusa e la violenza di genere.

Nel solo mese di luglio, la Divisione Polizia Anticrimine ha emesso 28 misure di prevenzione personali, tra cui:

5 ammonimenti nei confronti di soggetti autori di atti persecutori e violenze domestiche contro donne vittime di maltrattamenti e molestie;

nei confronti di soggetti autori di contro donne vittime di maltrattamenti e molestie; 13 avvisi orali rivolti a persone con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona, nonché in materia di armi e droga;

rivolti a persone con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona, nonché in materia di armi e droga; 8 fogli di via obbligatori , di cui quattro indirizzati a soggetti provenienti dalle province di Catania e Siracusa, coinvolti in una truffa ai danni di un’anziana a Mazara del Vallo, fingendosi carabinieri. Un altro provvedimento ha riguardato un marsalese sorpreso a spacciare droga nella piazza Europa di Favignana;

, di cui quattro indirizzati a soggetti provenienti dalle province di Catania e Siracusa, coinvolti in una truffa ai danni di un’anziana a Mazara del Vallo, fingendosi carabinieri. Un altro provvedimento ha riguardato un marsalese sorpreso a spacciare droga nella piazza Europa di Favignana; 2 DACUR (Divieti di Accesso ad Aree Urbane): uno dei quali ha colpito un soggetto molesto e ubriaco, protagonista di disordini durante la manifestazione “Italia in Vela” a Trapani. Per lui è scattato il divieto di accesso al centro storico per due anni.

Queste misure, spiega la Questura, servono a prevenire reati e garantire un elevato standard di sicurezza pubblica, soprattutto in un periodo dell’anno in cui la provincia è particolarmente esposta alla pressione turistica.

Le forze dell’ordine continueranno a operare in maniera coordinata e costante, anche attraverso l’azione multidisciplinare già avviata sul territorio, per difendere la legalità e tutelare i cittadini.