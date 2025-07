Marsala, il grande jazz internazionale al Teatro di Santo Padre delle Perriere

26/07/2025 15:00:00

Una serata imperdibile per gli amanti del jazz e della musica d’autore: lunedì 28 luglio 2025, dalle 21.00 alle 23.30, il Teatro all’aperto del Santuario di Santo Padre delle Perriere, a Marsala, ospiterà un concerto d’eccezione con Rachel Z al pianoforte, Omar Hakim alla batteria e Jonathan Toscano al contrabbasso.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Marsala “Le Vie delle Cave – Percorsi DiVini”, promette emozioni e qualità assoluta, in una delle location più suggestive del territorio, immersa tra natura e spiritualità.

Tre artisti d’eccezione

Rachel Z, acclamata pianista americana, ha lasciato un segno profondo nella scena jazz-rock contemporanea. Vanta dieci album da solista e collaborazioni con giganti come Wayne Shorter, Peter Gabriel, Steps Ahead e Najee. Il London Times l’ha paragonata a leggende come Herbie Hancock e McCoy Tyner.

Omar Hakim, uno dei più straordinari batteristi del panorama mondiale, ha lavorato con artisti del calibro di David Bowie, Dire Straits, Sting, Madonna, Daft Punk e Kate Bush. Attualmente è presidente del Dipartimento di Percussioni del Berklee College of Music.

Jonathan Toscano, giovane talento del contrabbasso, ha già calcato i palchi di festival internazionali come il Blue Note Beijing e l’X Jazz Fest di Berlino, collaborando con grandi nomi del jazz contemporaneo.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili online su diyticket.it al costo di 20 euro (posto unico, prevendita inclusa) e 15 euro per i biglietti ridotti destinati a under 40 e over 60.

È possibile acquistare i biglietti anche presso l’agenzia viaggi “I Viaggi dello Stagnone” e, la sera stessa del concerto, direttamente al botteghino allestito presso il teatro.

Una cornice unica per un concerto irripetibile

Il Teatro all’aperto del Santuario di Santo Padre delle Perriere, in Contrada Santo Padre delle Perriere, rappresenta una location ideale per godere di musica di altissimo livello. Un appuntamento da non perdere per chi ama il jazz e vuole vivere un’esperienza musicale immersa nel fascino del territorio marsalese.