Parco del Sole di Castelvetrano, da simbolo di rigenerazione all'abbandono. L’appello dei 5 Stelle

27/07/2025 18:00:00

Inaugurato poco più di un anno fa, il Parco del Sole oggi è in stato di abbandono. Lo denuncia il Movimento 5 Stelle, che ha lanciato un appello urgente all’amministrazione comunale: “Chiediamo un intervento urgente di manutenzione e pulizia, affinché quest’area torni ad essere viva, decorosa e fruibile”.

“Quella che doveva essere un'oasi sicura e accessibile, frutto di una straordinaria iniziativa civica – scrivono nella nota i pentastellati - è ora soffocata da erbacce alte e dalla negligenza”. Il Parco era nato nell’aprile dell’anno scorso da un’iniziativa spontanea del comitato “Amiamo Castelvetrano”. Attraverso una raccolta fondi pubblica sulla piattaforma GoFundMe e con il supporto concreto di associazioni locali, attività commerciali e semplici cittadini, questo spazio era stato creato come simbolo di rigenerazione e partecipazione attiva, trasformando un’area situata presso il campo Franco Lombardo in uno spazio attrezzato e sicuro per i più piccoli.

Ad un anno dalla sua apertura, sottolineano i 5 Stelle di Castelvetrano, le erbacce alte coprono gran parte dell’area, rendendo l’accesso ai giochi difficile e non sicuro. “Una mancanza di rispetto – aggiungono - verso tutti coloro che hanno contribuito alla creazione del progetto, ma soprattutto un ‘danno diretto’ per le bambine e i bambini, che ora non possono più godere in sicurezza di uno spazio pensato appositamente per loro”.