Trapani oggi canta, balla e si blinda: tutto sul Green Valley Pop Fest 

27/07/2025 06:00:00

Oggi è il giorno del Green Valley Pop Fest. Piazza Vittorio Emanuele a Trapani si trasforma nella “Green Arena” per accogliere Elodie, Lazza, Shiva e altri big della musica pop e urban. Il pubblico atteso? Migliaia di persone. L’inizio è fissato alle 17, i cancelli aprono dalle 16. E la città si prepara con entusiasmo e qualche tensione: musica, treni speciali, bus navetta, ordinanze anti-vetro e l’immancabile polemica sulla viabilità.

Il programma e chi sale sul palco

La line-up del festival, realizzato da Futuris Srls con il supporto del Comune e di Radio 105, mescola star da classifica e artisti emergenti. I tre headliner sono Elodie (che porterà anche il nuovo singolo “Yakuza” realizzato con Sfera Ebbasta), Lazza (reduce dallo stadio San Siro) e Shiva, in tour con l’album “Milano Angels”.

Sul palco anche Fabio Rovazzi, Antonia, Carmen, Le-One, Enula, Agèlo, Shaka Munì, FT Kings, Dodo-J e simonterizzo. Dieci ore di musica non stop, tra zone Pit Gold, backstage privé, stand, street food e drink plastic free. A condurre: Daniele Battaglia e Camilla Ghini.

Sicurezza e divieti: vetro, alcol, ambulanti off-limits

Come da ordinanza firmata dal sindaco Tranchida, dalle 13 di oggi alle 6 di domattina sarà vietata la vendita di alcolici sopra i 5 gradi e di qualunque bevanda in vetro o lattina, anche nei supermercati. Solo bicchieri in plastica o carta. Stop anche agli ambulanti nel raggio di 500 metri dalla piazza.

Il piano sicurezza è stato approvato in Prefettura dopo un doppio tavolo con Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, ASP e Protezione civile. Attivati anche servizi di pronto intervento per la pulizia post evento (Formula Ambiente) e per la gestione dei flussi (Protezione Civile e 118).

Bus gratis, parcheggi e 4 treni speciali:la città si riorganizza

TATM Trapani ha confermato navette gratuite da Piazzale Ilio fino a piazza Umberto (stazione centrale) attive per tutta la giornata. I residenti con abbonamento alla sosta in piazza Vittorio potranno parcheggiare in tutte le strisce blu a tariffa gialla fino al 29 luglio.

La piazza è off-limits già dalle prime ore del mattino e, secondo le ordinanze dirigenziali 596 e 608, risultano chiuse al traffico via Palmerio Abate, via Spalti, via Orlandini, via Osorio, viale Regina Margherita e tutti gli assi che convergono su piazza Vittorio Emanuele. Vietato l’accesso anche agli ambulanti nel raggio di 500 metri.

La Regione ha attivato quattro treni straordinari sulla tratta Castelvetrano-Trapani: due in arrivo nel pomeriggio (ore 14.37 e 15.50) e due in partenza nella notte (ore 2.30 e 3.00). Obiettivo: evitare il caos stradale e alleggerire l’afflusso veicolare.

Il Comune investe, ma la piazza divide

Il Comune ha stanziato 50 mila euro per supportare l’evento. “Ci crediamo, perché eventi così portano gente, economia, visibilità”, ha detto l’assessore Emanuele Barbara, che lo scorso anno finì nella bufera per gli stessi 50 mila euro decisi a due giorni dal concerto. Questa volta, la somma è arrivata per tempo, con una delibera votata all’unanimità dalla giunta.

Ma in città, qualche malumore resta. I commercianti del centro storico tornano a protestare per la scelta di concentrare tutto in piazza Vittorio, lasciando a secco locali e pub delle vie più interne. È la stessa polemica del 2024, mai davvero chiusa. “Si svuota il cuore della movida”, dicono alcuni.

Musica, ambiente e marketing urbano

Il festival non è solo spettacolo, ma anche narrazione green: promuove la tutela ambientale, la piantumazione di alberi, la sensibilizzazione dei più giovani. Anche questo serve, diranno in Comune, per far parlare di Trapani fuori dalla Sicilia, come destinazione giovane e contemporanea.