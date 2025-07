Marsala, c'è un tombino pericoloso a Santo Padre delle Perriere. Ma nessuno fa nulla

28/07/2025 17:12:00

Da oltre un mese i residenti della zona di Santo Padre delle Perriere, a Marsala, segnalano invano un tombino pericoloso e rumoroso che si trova proprio di fronte all’ingresso della chiesa. Ma nessuno è ancora intervenuto.

Il problema riguarda l'asfalto che circonda il tombino che, sottoposto al continuo passaggio di auto e mezzi pesanti, è praticamente saltato rendendo la circolazione potenzialmente pericolosa, soprattutto per chi vi transita in moto o in bicicletta. Non solo: ogni volta che un mezzo lo attraversa, il tombino si muove vistosamente e produce un forte rumore metallico, a conferma della precarietà della struttura.

La situazione è stata più volte segnalata da cittadini e residenti agli enti competenti, ma senza alcun riscontro. Una trascuratezza che rischia non solo di provocare danni a persone o veicoli, ma anche di peggiorare il dissesto stradale dell’area, molto trafficata e frequentata soprattutto nei fine settimana.

I cittadini chiedono un intervento urgente per mettere in sicurezza il tratto e sostituire o ripristinare il tombino, prima che si verifichino incidenti.

