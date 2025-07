Oggi si presenta il Marsala Volley. Com'è andato "Shock da ground"

28/07/2025 10:30:00

Volley, basket, rally. Facciamo il punto.

• Volley: stamattina alle 11.00 inizia la stagione del Marsala Volley con la presentazione della stagione e della squadra presso la Sala di rappresentanza del Comune di Marsala alla presenza del Sindaco Massimo Grillo e di tutta la dirigenza del sodalizio lilibetano che quest'anno è stato ammesso a giocare la serie A2 di Volley Femminile. Dopo due stagioni di B1, di cui un'ultima stagione davvero esaltante con la finale persa contro Fasano, il Marsala Volley si trovava in pole position per acquisire la categoria superiore che racchiude in se, con la nuova formula della A3 che si presenterà ai ranghi di partenza nella stagione 2026/27, la possibilità di continuare a coltivare il sogno della serie anche grazie alla solidità societaria ormai riconosciuta alla società cara al Presidente Massimo Alloro. Insomma una stagione che si preannuncia appassionante e che ha messo in fibrillazione tutto l'ambiente pallavolistico regionale ma soprattutto quello marsalese che già assapora sfide di alto livello. In settimana faremo il punto della situazione sul girone e sul roster lilibetano ormai al completo.

• Basket: una manifestazione davvero spettacolare lo "Shock Da Ground" di Basket 3X3 che si è tenuto a Piazza della Vittoria a Marsala. Un appuntamento divenuto un Must dell'estate marsalese che catalizza centinaia di giocatori dalle categorie Under al Master ed Open. La presenza di giocatori di categorie importanti crea anche un interesse nel pubblico che si è ammassato intorno i tre campi di gioco, uno su tutti il trapanese Vincenzo Guaina che con la sua Roseto degli Abruzzi ha vinto il campionato di B1 così approdando in A2. Pubblicheremo i risultati con le squadre vincenti che di diritto approdano alla Finale di Riccione, appena possibile.

• Basket serie A: gli Shark acquisiscono le prestazioni sportive di un pivot di "peso" come Adama Sanogo. Il nuovo centro della Trapani Shark è reduce da una esperienza ai Windy City Bulls, nella G-League. Sanogo è un pivot di 206 centimetri di 111 chili, particolarmente dotato fisicamente e con una buona propensione a rimbalzo. Un giocatore che, sostanzialmente, completa il roster della squadra di coach Jasmin Repesa, considerato che adesso all'appello manca soltanto un italiano.

• Rally: Bartolo Mistretta, coadiuvato da Gaspare Beninati, su Skoda Fabia Evo concede il bis e vince la seconda edizione del Rally Valle del Belice, prova valida per il Campionato Siciliano rally ed organizzata dall’Automobile Club Trapani con la collaborazione dello Sporting Club Partanna. Il pilota locale ha centrato il successo con il tempo totale di 38 minuti 25 secondi e 3 decimi, al termine di 11 prove speciali combattutissime, con Totò Riolo, e Nicola Catania al suo fianco come navigatore, su Skoda Fabia Evo che gli ha dato filo da torcere. Il pilota di Cerda e l’ex sindaco di Partanna, infatti, hanno comandato la classifica generale dalla seconda prova del sabato fino alla settima prova, cedendo lo scettro solo dopo il secondo passaggio al Cassaro ed anche per via di un problema al differenziale. Alla fine, per loro, il ritardo è stato di 7”1, dopo aver avuto un vantaggio massimo che era arrivato a 2”3. Terzo posto sul podio per Andrea Nastasi, anche lui su Skoda Fabia Evo, giunto a 47”, molti dei quali accumulati nella seconda prova di Gibellina, quella in notturna del sabato, nella quale ha perso oltre 35 secondi a causa di un problema verificatosi durante la gara.