Trapani, turista segnalava disservizi: il Comune si scusa e annuncia cambiamenti

29/07/2025 12:30:00

Dopo la segnalazione protocollata dal signor Giuseppe Coletti, turista lombardo in vacanza con la famiglia a Trapani, il Comune rompe il silenzio e formalizza le scuse. In una nota ufficiale si legge: «Sono state formalizzate le scuse al Sig. Coletti, per quanto da lui lamentato in data 23 luglio 2025 presso l’Ufficio turistico».

L'episodio – denunciato da Coletti con una lettera protocollata agli uffici di Palazzo D’Alì – riguardava l’accoglienza ricevuta presso l’info point di via Barbieri, situato all’interno di Palazzo Cavarretta, dove un’impiegata avrebbe respinto la famiglia con un «è chiuso», nonostante l’ufficio fosse regolarmente aperto e segnalato come attivo.

Il Comune precisa che «non era mai accaduto fino ad adesso alcun fatto simile, nonostante anche la carenza di personale a seguito di pensionamenti». E aggiunge di aver invitato la famiglia Coletti a tornare in città, offrendo loro un soggiorno gratuito per un fine settimana: «La famiglia Coletti è stata invitata a trascorrere un fine settimana quando lo vorrà, come mia gradita ospite, perché Trapani, oltre ad essere di una bellezza magica, è anche la città del vento, del sale e dell’accoglienza».

Nel comunicato si dà inoltre notizia dell’apertura di un procedimento interno per verificare eventuali violazioni del codice di comportamento da parte del personale coinvolto.

Novità anche sul fronte dell’organizzazione logistica: il Comune annuncia che l’ufficio turistico verrà trasferito, nelle prossime settimane, in locali più ampi all’interno di Palazzo Cavarretta, su via Torrearsa, con nuovo personale di supporto.

L’obiettivo – si legge – è quello di «garantire una maggiore operatività dell’ufficio nei confronti della richiesta turistica». L’ufficio turistico di Trapani, nel frattempo, resterà aperto per tutto il mese di agosto, sia di mattina che di pomeriggio, nei giorni infrasettimanali.

Le scuse del Comune al turista Lombardo by Anna Restivo