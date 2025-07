Due serate tra omaggi e emozioni a Selinunte con Battiato e la voce di Lidia Schillaci

29/07/2025 12:22:00

Un omaggio immersivo a Franco Battiato e un viaggio emozionale firmato Lidia Schillaci: Selinunte Estate apre la settimana con due appuntamenti all’insegna della musica d’autore e della ricerca interiore.

Il cartellone, promosso dal Parco Archeologico con CoopCulture e Genìa, prosegue martedì 29 e giovedì 31 luglio con due spettacoli che intrecciano suoni, parole e suggestioni spirituali.

Martedì 29 luglio, alle 21, il palco accoglie “Voglio vederti danzare”, concerto tributo a Battiato in occasione dell’ottantesimo anniversario dalla nascita e del quarto dalla sua scomparsa. Uno spettacolo mistico, costruito come un viaggio sonoro attraverso le tappe più intense del repertorio del cantautore siciliano. Sul palco, le voci di David Cuppari e Giorgia Zaccagni accompagnati da un ensemble di musicisti diretti da Giovanni Cernicchiaro, con arrangiamenti originali e momenti di danza sufi a cura di Silvia Layla e Grazia Cernuto. Il biglietto d’ingresso varia dai 20 ai 40 euro.

Giovedì 31 luglio sarà la volta di “Anima”, il progetto scritto, cantato e ideato da Lidia Schillaci, che porta a Selinunte una performance dal forte impatto emotivo e simbolico. Quattro atti – Amore, Guarigione, Fede e Rinascita – raccontati da voce, musica, danza e luci in un intreccio sensoriale che punta al cuore del pubblico. La cantautrice proporrà brani italiani e internazionali, rivisitati in chiave elettronica e orchestrale, con la direzione musicale di Ciccio Leo e le coreografie firmate da Giulia Tartamella. Un’esperienza artistica totale che si conclude con un gesto collettivo: ogni spettatore potrà lasciare un pensiero all’interno della “sfera dell’anima”, una teca simbolica all’uscita. Biglietto unico: 15 euro. Rinviato lo spettacolo “Ecuba”, previsto per il 30 luglio, a causa di problemi di salute della protagonista. Selinunte Estate si prepara poi al gran finale del progetto Agorà di Nova Civitas: venerdì 1 agosto Sarah Jane Morris con la chitarra di Tony Remy per un set tra jazz e folk; sabato 2 agosto Nick the Nightfly con la sua Sicily Band per un concerto tra pop e sofisticate atmosfere jazz.

Biglietto: 5 euro. Info e prevendite: www.coopculture.it