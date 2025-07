SeiOttavi in concerto a Partanna per il Festival “Musiche e Parole”

29/07/2025 15:46:00

Sette voci, nessuno strumento, ma una ricchezza sonora capace di attraversare secoli e continenti.

I SeiOttavi arrivano a Partanna per il Festival “Musiche e Parole”, con il concerto Vocal Harmony, in programma giovedì 31 luglio alle 21 nell’area archeologica di Contrada Stretto.

Il gruppo vocale, attivo dal 2005, porta in scena uno spettacolo che è al tempo stesso racconto musicale e viaggio immaginario, attraversando le suggestioni sonore di luoghi e periodi storici differenti. A fare da scenografia, il sito archeologico di Partanna, che aggiunge ulteriore fascino all’appuntamento promosso dalla Fondazione Sebastiano Tusa e dal Comune. La particolarità dei SeiOttavi sta nella loro capacità di trasformare la voce in uno strumento poliedrico: ogni brano è eseguito interamente a cappella, con l’uso sapiente di polifonia, effetti onomatopeici, imitazioni strumentali e mouth-drumming.

Il repertorio di Vocal Harmony spazia dai Manhattan Transfer a Brahms, dai Swingle Singers a Mozart, passando per brani originali e arrangiamenti inediti fino a un omaggio alla musica per il cinema. I protagonisti del concerto sono Germana Di Cara (soprano), Alice Sparti (mezzosoprano), Giulia Fassari e Simona Trentacoste (contralti), Ernesto Marciante (tenore), Vincenzo Gannuscio (baritono) e Massimo Sigillò Massara (basso). Dopo l’esperienza a X Factor nel 2007, i SeiOttavi hanno continuato a imporsi nel panorama musicale italiano con uno stile inconfondibile. Hanno calcato palchi prestigiosi come l’Auditorium Parco della Musica di Roma e il Teatro Massimo di Palermo, collaborato con registi teatrali come Giorgio Barberio Corsetti, e portato la loro musica anche in televisione, da La7 a Rai, spesso accanto a nomi noti come Fiorello. L’ingresso al concerto è gratuito, fino ad esaurimento posti.