29 Luglio: Ue spaccata sui dazi, critiche a Meloni, Borse giù, il coccodrillo di Ladispoli

29/07/2025 07:16:00

E' il 29 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Da tutta Europa si levano critiche nei confronti dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti. Il premier francese Bayrou ha detto: «È un triste giorno, quando ci si sottomette». Il cancelliere tedesco Merz ha parlato di «danni sostanziali all’economia tedesca». Il primo ministro ungherese Orbán ha commentato: «Trump si è mangiato Ursula a colazione»

• Sull’accordo con gli Usa, Meloni ha detto che ora bisogna prepararsi alla fase due, limare i dettagli del negoziato e «strappare centimetro per centimetro aree esenti da dazi agli americani». Le opposizioni l’hanno criticata tantissimo. Secondo Calenda la premier «è in difficoltà perché tutte le cose che ha detto sulle relazioni speciali con Trump si sono rivelate fesserie»

• Nel vecchio continente le Borse hanno chiuso in ribasso. Quasi tutte le industrie militari europee sono crollate, quasi tutte quelle americane hanno guadagnato

• Trump ha deciso di abbreviare il tempo concesso a Putin per raggiungere il cessate-il-fuoco in Ucraina, ora dice che non gli darà «più di dieci o dodici giorni»

• Trump ha parlato di Gaza e ha messo in dubbio la versione di Israele: «Da quello che ho visto in televisione, i bambini sembrano essere molto affamati»



• Una piccola schiera di influencer domenica ha visitato il valico di Kerem Shalom, dentro la Striscia di Gaza, vicino al confine con Israele, in un press tour dell’esercito israeliano

• Elie, francese di religione ebraica, 52 anni, e suo figlio di 6 anni, domenica sera sono stati aggrediti nell’autogrill Villoresi Ovest, appena oltre Rho. Indossavano la kippah. Gli hanno gridato: «Assassini!»

• Thailandia e Cambogia si sono accordate per un cessate il fuoco «immediato e incondizionato»



• Egidio Ceriani, il signore di 82 anni che ha imboccato l’autostrada contromano, non dormiva da due giorni

• Meloni vuole cambiare la legge elettorale e passare a un modello puramente proporzionale con premio di maggioranza (perché teme che Pd e 5 Stelle uniti possano strapparle troppi collegi uninominali)

• La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del tetto di 240 mila euro agli stipendi pubblici. Il tetto ritorna quello stabilito dal governo Monti, 311 mila euro, come quello del primo presidente della Corte di Cassazione

• Il nuovo sindaco di Taranto ha incontrato gli ambientalisti, ha preso atto di non avere agibilità politica, e si è dimesso. Era stato eletto da appena due mesi

• L’associazione Tesla Owners Italia ha rilanciato la proposta di riconvertire l’ex Ilva in una Gigafactory a zero emissioni per la produzione di veicoli elettrici, batterie e componentistica per la transizione energetica

• A Pompei due operai che lavoravano alla manutenzione di un ripetitore sono caduti da un’altezza di 15 metri. Sono ricoverati in prognosi riservata

• A Ladispoli tutti cercano un coccodrillo: carabinieri, polizia, vigili, Protezione civile, volenterosi con i droni. Ma sui social scrivono: «L’animale è sempre immobile, in tutte le foto, sarà un pupazzo!»

• Il rapper Fedez ha postato una foto insieme ad una certa Giulia Honegger, con un filtro con due mani unite che formano un cuore

• Cristian Totti ha deciso di chiudere con il calcio giocato. Da tempo era senza contratto. Continuerà a lavorare nel settore giovanile dell’accademia calcistica creata da suo padre

• Ai Mondiali di Singapore Nicolò Martinenghi ha vinto l’argento nei 100 rana, poco dopo Thomas Ceccon si è messo al collo il bronzo iridato nei 50 farfalla

• Per il 60esimo lunedì consecutivo, Jannik Sinner si è svegliato al primo posto della classifica mondiale. È il quarto numero 1 del tennis per longevità

• È morto Enrico Lucherini, il famoso press agent del cinema italiano. Lavorò con Sophia Loren, Luchino Visconti, Claudia Cardinale. Fu lui a suggerire a Federico Fellini di immergere Anita Ekberg nella fontana di Trevi. Avrebbe compiuto 93 anni l’8 agosto

• Sono morti anche l’arrangiatore Celso Valli (75 anni), che fu produttore di Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Marcella Bella, Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti, Adriano Celentano, Laura Pausini e Ornella Vanoni, e l’imprenditore svizzero dei sigari Einrich Villiger (95), l’uomo che disse che chi fuma il sigaro non ha bisogno di sentire discorsi sulla salute, perché chi fuma il sigaro fuma per voluttà



Titoli

Corriere della Sera: Intesa sui dazi, l’Europa si spacca

la Repubblica: Rivolta contro i dazi

La Stampa: Rivolta dazi, Italia isolata

Il Sole 24 Ore: Dazi, dalle imprese Ue critiche all’intesa / Orsini: ora piano industriale straordinario

Avvenire: Coscienza d’Israele

Il Messaggero: Dazi, il piano per le imprese

Il Giornale: Dazi, piano salva imprese

Qn: Ha vinto lui

Il Fatto: L’Europa colonia Usa / Ursula mollata da tutti

Leggo: «Dodici giorni per la tregua in Ucraina»

Libero: Il vero dazio è la sinistra

La Verità: Gli eurofanatici scoprono / che l’Unione è una ciofeca

Il Mattino: Effetto dazi, piano per le imprese

il Quotidiano del Sud: Dazi, l’intesa spacca la Ue

il manifesto: Esistenza passiva

Domani: L’Ue in ginocchio: «Giorno buio» / Flop Meloni, la manovra fa paura