"A Marsala ancora non c'è una strada intitolata a Pino Pellegrino"

30/07/2025 12:01:00

Caro direttore di Tp24

Sono passati quasi sei mesi dal 22 febbraio 2025, giorno in cui ricorreva il centenario della nascita di Pino Pellegrino.

A Palazzo 7 aprile – nella Sala delle Lapide - è stata ricordata la sua figura di uomo politico, nella maniera più sentita e partecipata, che ha visto la presenza delle massime autorità istituzionali e le più eminenti personalità della politica di Marsala. Tutti, ciascuno a suo modo, ha tenuto a esaltare le qualità e i tratti essenziali di una persona che ha dedicato tutta la sua esistenza al riscatto della sua terra e all’emancipazione sociale, civile, culturale ed economica dei suoi cittadini.

Io ho avuto l’onore di fare il discorso introduttivo, nella cui conclusione avevo voluto sottolineare il fatto che non ci sarebbe stato migliore atto tangibile e concreto di riconoscimento, se dopo la celebrazione, ci fosse stata la scoperta di una lapide posta all’inizio di una strada intitolata a Pino Pellegrino.



Sapevo che c’erano state molte iniziative in tal senso, prima fra tutte quella accorata e documentata di Gaspare Li Causi, amico e compagno di una vita. Sapevo che l’Amministrazione Comunale e la Commissione della toponomastica, presieduta dal senatore Pietro Pizzo, avevano avviato tutte le procedure e ho anche appreso con soddisfazione che il 6 giugno scorso l’evento avrebbe avuto luogo.



Non ho però saputo, e molti come me, i veri motivi per cui tutto è stato rinviato a data destinarsi. Tuttavia io e tanti altri cittadini attendono speranzosi che, quanto prima, quell’appuntamento ci sarà. Sarebbe un coronamento di un sogno, di cui la prima parte si era realizzata in quella bellissima celebrazione svoltasi nel luogo della più alta istituzione democratica, di cui il senatore Pino Pellegrino è stato per anni illustre e indiscutibile protagonista.



Filippo Piccione