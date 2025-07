31 Luglio: Mattarella "russofobo", bambini annegati, West Nile, altro operaio morto

31/07/2025 07:28:00

E' il 31 Luglio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Sul sito del ministero degli Esteri russo Mattarella è stato definito «russofobo», e la Farnesina ha convocato l’ambasciatore di Mosca in Italia per avere chiarimenti

• Durante la cerimonia del ventaglio Mattarella ha parlato degli interventi israeliani a Gaza, dicendo che è «difficile […] non ravvisarvi l’ostinazione a uccidere indiscriminatamente»



• A Praia a Mare ai minori di 14 anni è stato vietato andare in giro da soli di notte

• Nonostante le pressioni di Trump, la Fed ha lasciato i tassi invariati (per la quinta volta consecutiva)

• Kamala Harris non si candiderà a governare la California nel 2026

• Il terremoto di magnitudo 8.8 al largo della Kamchatka della scorsa notte è stato il sesto più potente mai registrato



• Anche la Lega araba ha firmato il documento dell’Onu che chiede ad Hamas di disarmarsi

• Dopo Uk e Francia, sembra che altri paesi (il Canada per esempio) stiano valutando la possibilità di riconoscere la Palestina come Stato

• Due bambini migranti sono morti in un naufragio al largo della Libia

• L’ex atleta tedesca Laura Dahlmeier, 31 anni, è morta sotto una frana durante una scalata in Pakistan

• In Campania ieri sono morte altre due persone che avevano contratto il virus West Nile

• In Trentino un bambino di 10 anni sfuggito ai genitori si è messo a vagare tra le auto in marcia sulla statale (è stato salvato da un poliziotto che stava andando al lavoro)

• Nel barese un operaio è morto cadendo da un ponteggio

• Un giovane di 19 anni in vacanza in Croazia è morto in un incidente in quad

• All’ospedale di Gallipoli a un paziente sono cadute addosso le piastrelle del bagno della stanza dove era ricoverato

• La parlamentare brasiliana Carla Zambelli, vicina a Bolsonaro, è stata arrestata a Roma (a dire al questore dove si trovava è stato Bonelli di Avs)

• Iveco è stata venduta all’indiana Tata, tranne per la parte Defence, che è stata comprata da Leonardo

• La Germania permetterà l’insediamento di due funzionari talebani nei consolati di Bonn e Berlino

• L’Agcm contesta a Meta di aver aggiunto l’Ai a WhatsApp senza aver chiesto il consenso degli utenti

• L’Australia aggiungerà anche YouTube alla lista di social vietati ai minori di 16 anni

• Il fatturato dell’azienda di Chiara Ferragni è calato del 94 per cento, e perciò lei nel 2024, rispetto all’anno precedente, si è dimezzata lo stipendio (da 320.004 euro è passato a 160 mila)

• Ai Mondiali di nuoto hanno vinto l’oro Simone Cerasuolo (50 rana) e la coppia Chiara Pellacani-Matteo Santoro (tuffi sincro da trampolino di 3 metri)

• Il Senato ha decretato l’interruzione delle indagini sull’ex ministro Sangiuliano per la vicenda delle chiavi d’oro donategli dal sindaco di Pompei

• Il cdm ha deciso per l’attribuzione di maggiore autonomia legislativa al Comune di Roma. Ha anche deciso che chi ha 6 in condotta, per essere promosso, dovrà scrivere un tema sulla «cittadinanza attiva»

• Da oggi sono sospesi i rinnovi dei contratti dei medici e infermieri «gettonisti»

• Il coccodrillo avvistato a Ladispoli non era altro che un giocattolo gonfiabile. Qui l'articolo di Tp24, con il precedente di Trapani ...

• Lionel Messi si è presentato in tribuna con al polso un Rolex rosa modello Barbie che costa 800 mila euro

• In Spagna si progetta la costruzione di un toro alto 300 metri come attrazione turistica. Madrid non lo vuole, sembra verrà piazzato a Burgos

• Sono morti l’attore israeliano Alon Aboutboul (60 anni), l’ex capitano del Parma Paolo Antonioli (47), il primo cantante degli Iron Maiden Paul Mario Day (69), il giornalista Claudio Lazzaro (80), l’architetto austriaco Helmut Swiczinsky (81), il montatore statunitense Don Zimmerman (81)



Titoli

Corriere della Sera: «A Gaza volontà di uccidere»

la Repubblica: Mattarella: «A Gaza / volontà di uccidere»

La Stampa: «Gaza, c’è ostinazione a uccidere»

Il Sole 24 Ore: Effetto dazi, il Pil Usa torna a salire / Frenata per Italia e Germania (-0,1%)

Avvenire: Riconoscer(sì)

Il Messaggero: Roma, i poteri di una capitale

Il Giornale: Putin sfida Mattarella / Il Quirinale rilancia

Leggo: Israele e Russia, Mattarella alza la voce

Qn: Mattarella attaccato da Mosca / Il Colle: Russia macigno sull’Ue

Il Fatto: Buttano 42 mld in armi / E il Pil precipita a -0,1%

Libero: «Forza Italia avrà / un nuovo manifesto»

La Verità: Le ricette suicide della sinistra sui dazi

Il Mattino: Mattarella su Gaza: intollerabile / Meloni a Netanyahu: «Ora basta»

il Quotidiano del Sud: Mattarella: «Mosca cancella la pace»

il manifesto: Ostinati / a uccidere

Domani: Per l’Ue Gaza è come Auschwitz / Mattarella: «Israele disumano»