Lavoro nero tra Castellammare e Calatafimi, sanzioni e denunce

01/08/2025 12:19:00

Tre lavoratori in nero, sanzioni per circa 17mila euro e una denuncia penale: è questo il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, che hanno passato al setaccio cinque attività commerciali nei settori della ristorazione e dell’intrattenimento, tra Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta.

I controlli, svolti in orario serale e notturno, hanno portato alla luce diverse irregolarità. In tre locali è stata accertata la presenza di personale non regolarmente assunto: su quindici lavoratori verificati, tre risultavano totalmente "in nero". Per questo motivo, è stata disposta la sospensione delle attività imprenditoriali coinvolte.

In un caso, inoltre, il titolare di un ristorante è stato denunciato per gravi violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro: i dipendenti non erano stati sottoposti a visite mediche, né avevano ricevuto formazione sui rischi. Lo stesso esercente aveva anche installato un impianto di videosorveglianza senza le necessarie autorizzazioni.

Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente a circa 12mila euro, mentre le ammende penali raggiungono i 5mila euro. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e della legalità.