Dal 1° al 5 agosto torna la Fiera Agricola di Strasatti

01/08/2025 10:01:00

Ritorna, dall’1 al 5 agosto 2025, la Fiera Meccanico Agricola di Strasatti, storica manifestazione marsalese che giunge quest’anno alla 73esima edizione.

Un appuntamento ormai imprescindibile per il comparto agricolo siciliano, che trasforma il quartiere di Strasatti in una vetrina dell’innovazione e della tradizione rurale.

La rassegna, patrocinata da Unioncamere Sicilia e Comune di Marsala, si estende da Piazza Fiera a Piazza San Pio e coinvolgerà produttori, aziende, cittadini e turisti in cinque giorni di eventi, incontri e degustazioni. Ad organizzare la manifestazione è il Comitato pro festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata di Strasatti, guidato da Antonino Genovese. «La Fiera – commenta il presidente – è oggi un punto di riferimento per gli imprenditori del territorio, sempre più numerosi e partecipi. Un risultato frutto della passione e della collaborazione di tanti».

Al centro della Fiera c’è l’agricoltura in tutte le sue declinazioni: esposizione di macchinari e prodotti tipici, incontri tematici e attività ludico-didattiche. Tra le novità più attese, la masterclass “Coltura della vite e cultura del vino” presso la Cantina Europa, con la partecipazione delle aziende vitivinicole “La Vite” e “Sibiliana”: cinque abbinamenti enogastronomici pensati per esaltare le eccellenze locali. Non mancheranno i talk show, uno dei quali sarà dedicato alla sostenibilità nella filiera vitivinicola. Per i più piccoli, è stato ideato “Terra mia”, evento ludo-didattico all’interno del Green Park per imparare a conoscere e rispettare l’ambiente. Accanto al mondo agricolo, ampio spazio all’intrattenimento: spettacoli serali, tornei sportivi, teatro e momenti di aggregazione popolare.

Venerdì 1 agosto si apre con la cerimonia inaugurale e lo spettacolo musicale “Sanremo è sempre Sanremo” della band Atmosfera Blu. Sabato sarà la volta del duo comico Toti e Totino, preceduti dalle performance del Women’s Choir. Domenica, i “Comici in Palazzo” chiuderanno la serata dopo una giornata dedicata anche alle dimostrazioni di mezzi agricoli. Lunedì 4 agosto si terrà il Memorial sportivo “Mariano Di Dia e Francesco Licari” e la rappresentazione teatrale in dialetto “Miliddri” a cura della compagnia “Terrarussa”. Martedì 5 agosto, giornata conclusiva, sarà animata dalla passeggiata ecologica in bicicletta e dal concerto di Nino Frassica & Los Plaggers Band. A seguire le premiazioni finali e i giochi pirotecnici. Ogni sera, l’iniziativa “Alla riscoperta dei nostri sapori” proporrà degustazioni di formaggi, cannoli, sfingi e, per la prima volta, crostini con gamberi. Tutti i giorni sarà inoltre possibile assistere o partecipare al torneo di padel misto “Gli Angeli di Strasatti”, dedicato al ricordo di chi non c’è più.

La 73esima Fiera Meccanico Agricola di Strasatti si conferma così un evento capace di unire promozione economica, valorizzazione del territorio, memoria e divertimento, con un programma pensato per tutte le età e per ogni interesse.