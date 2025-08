Fisarmoniche in concerto per il Festival “Musiche e parole” a Partanna

01/08/2025 09:36:00

Domenica 3 agosto, alle 21, Contrada Stretto a Partanna ospita un evento raro e suggestivo: un intero concerto dedicato alla fisarmonica, con protagonisti Carmela Stefano & Virtuous Flair, per il Festival “Musiche e parole”, organizzato dalla Fondazione Sebastiano Tusa e dal Comune di Partanna.

Strumento spesso confinato al repertorio folklorico, la fisarmonica sarà qui al centro di un programma colto e variegato.

Il quartetto — composto da Giuseppe Sirena, Salvatore Vitale, Alessio Di Dio e Carmelo Lia — esplorerà le potenzialità espressive dello strumento, interpretando musiche di Hermosa, Vivaldi, Zolotarev, Händel, Gardel e Piazzolla. Un viaggio sonoro che attraversa secoli e generi, dal tango alla musica barocca, per restituire alla fisarmonica lo spazio che merita nella scena concertistica. Il progetto nasce nel 2018 all'interno del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, dove insegna Carmela Stefano, tra le più attive concertiste italiane di fisarmonica classica, con alle spalle una lunga esperienza in ambito europeo. È proprio grazie alla sua guida che i Virtuous Flair si distinguono per originalità e ricercatezza, presentandosi in una formazione inconsueta: non un solista con orchestra, ma un ensemble di sole fisarmoniche che dialogano tra loro. Il concerto, a ingresso libero fino a esaurimento posti, è realizzato in collaborazione con il Conservatorio “Scarlatti” e la Compagnia Figli d’arte Cuticchio, con il sostegno dell’Assessorato regionale ai Beni culturali.