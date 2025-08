Selinunte tra mito e musica, l’estate tra classico e pop nei luoghi del sacro

01/08/2025 17:26:00

Danza, teatro classico, musica sinfonica e contaminazioni contemporanee: l’estate di Selinunte propone un cartellone ricco e trasversale, costruito dal Parco Archeologico con CoopCulture e Genìa, che accende templi e Cave di Cusa con spettacoli ogni sera, dal 3 all’8 agosto.

Domenica 3 agosto alle 21 al Tempio di Hera debutta Music from the Myths, opera musicale di Salvo Ferrara ispirata alle Metope di Selinunte e realizzata con il Museo archeologico Salinas di Palermo, un concerto crossover tra strumenti acustici ed elettronici, con Salvo Ferrara al piano e synth, Fabio Ferrara e Pippo Di Chiara ai violini, Gaspare D’Amato alla viola, Vincenzo Toscano al violoncello e Sandro Mancuso al sax, arricchito dalla voce recitante in greco antico della storica Flavia Frisone. Sempre domenica 3 agosto alle 21 alle Cave di Cusa, Tu si’ ‘na cosa grande per me, omaggio elegante e intimo a Domenico Modugno a trent’anni dalla scomparsa, con Cocò Gulotta alla voce e alla regia, accompagnato dalla Lazzarella Orchestra diretta da Al Di Rosa.

Lunedì 4 agosto al Tempio di Hera va in scena Phaedra di Seneca, con una carnale e tormentata Debora Caprioglio nei panni della regina consumata dal desiderio per il figliastro, accanto a Stefano Masciarelli, Marta Limoli, Laura Sfilio e Franco Colaiemma, per la regia di Salvatore Guglielmino; una tragedia che esaspera la passione e il tormento, con un paesaggio sonoro tra percussioni e campane tibetane.

Martedì 5 agosto doppio evento: al Tempio E alle 21 l’International Disney Concert, diretto da Corrado Valvo con la Figaro Opera Society e il coro di voci bianche “Mariele Ventre” di Ragusa, propone le colonne sonore Disney più amate, da Il Re Leone a Frozen, arrangiate da Corrado Neri; alle Cave di Cusa, sempre alle 21, Il vento si solleva, performance del Collettivo K-Osmosi ispirata alla raccolta poetica Capelli di Claudio Leoni: i capelli, simbolo di identità e dominio, diventano gesto di resistenza e racconto vivente attraverso i corpi delle danzatrici Silvia Anna Lee Cirivello, Laura Di Maggio, Adele Buffa e Costanza Lo Curto, le coreografie di Noemi Crocilla e Giulia Tartamella, la voce di Alessandra Falanga e le musiche di Ciccio Leo.

Mercoledì 6 agosto alle Cave di Cusa Le mille e una nota, concerto dalle atmosfere orientali ispirato a Sheherazade, mentre al Tempio E va in scena Il pomo della discordia di Nicola Alberto Orofino, con Barbara Gallo, Egle Doria, Laura Giordani e Luana Rondinelli: una riscrittura del giudizio di Paride tra potere, bellezza e autorità. Giovedì 7 agosto spazio a Ri-creazioni – Studio per tragico Futuro, spettacolo scritto e interpretato da Clara Addari ed Edoardo D’Antonio, che racconta il destino di tre giovani donne immerse in mondi ostili e non scelti. Venerdì 8 agosto chiude il cartellone De rerum natura, produzione Teatri di Pietra con la coreografia di Aurelio Gatti, un viaggio scenico nei meandri del pensiero di Lucrezio, tra filosofia, natura e poesia. Tutte le informazioni e i biglietti su www.coopculture.it.