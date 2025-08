Si chiude a Tre Fontane il Festival del Mare e del Gusto con i Tintinnambula

01/08/2025 15:23:00

Volge al termine domani sera, sabato 2 agosto, la seconda edizione del "Festival del Mare e del Gusto", promosso dal Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, con l’obiettivo di valorizzare il pescato locale lungo la fascia costiera che da Campobello di Mazara arriva fino a Porto Empedocle.

L’appuntamento conclusivo è a Tre Fontane, in piazza Favorolo, nel territorio di Campobello di Mazara, con il concerto gratuito dei Tintinnambula.

La band salirà sul palco con lo spettacolo Margot Live, titolo che riprende l’ultimo singolo pubblicato quest’estate. Un brano dal sapore retrò, ispirato a nomi storici della musica italiana come Carosone e Buscaglione. Lo show sarà un viaggio musicale tra vecchio e nuovo, riletto nello stile personale e ironico della band. Il Festival ha fatto tappa nei dieci comuni che compongono il Galp, proponendo in ogni evento momenti di degustazione a base di prodotti ittici locali. Ovunque si è registrata una forte partecipazione, a conferma dell’interesse crescente verso le tradizioni gastronomiche del territorio. Ma il Festival è solo una delle iniziative con cui il Galp porta avanti una strategia più ampia. Il gruppo – nato come aggregazione costiera e oggi coinvolto in un progetto di Investimenti Territoriali Integrati (I.T.I.) – si propone di intercettare fondi per interventi strutturali nei comuni aderenti, in cinque ambiti: cultura e turismo, tutela ambientale e gestione delle acque, rigenerazione urbana e servizi, mobilità ed energia.