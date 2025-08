Trapani, il caso dell’ufficio turistico: parla Marianna Piazza, responsabile dell’Info ...

01/08/2025 11:16:00

Dopo la denuncia del turista lombardo Giuseppe Coletti sull'accoglienza ricevuta all’ufficio turistico di Trapani, pubblicata da Tp24 e protocollata al Comune, arriva la replica di Marianna Piazza, responsabile dell’Info Point comunale all’interno di Palazzo Cavarretta.

scrive alla redazione per chiarire la sua posizione e tutelare la propria immagine:



«Con enorme dispiacere – afferma – apprendo che molte persone hanno pensato fossi io l’autrice del comportamento descritto nell’articolo. Per questo mi vedo costretta a precisare che non ero in servizio il 23 luglio, giorno dell’episodio segnalato. Ero infatti in ferie da una settimana, regolarmente sostituita da una collega che già da mesi presta servizio in quell’ufficio».

Marianna Piazza sottolinea di non riconoscersi affatto nel comportamento descritto dalla famiglia Coletti: «Un tale atteggiamento non mi appartiene. Ho sempre svolto il mio lavoro con gentilezza, accoglienza, sorrisi e grande professionalità. Ricevo spesso apprezzamenti dai visitatori per la qualità delle informazioni fornite e per il modo cordiale in cui accolgo i turisti».

L’intento, spiega, è quello di evitare che un equivoco possa gettare ombre sul suo operato.



«Per tutelare la mia reputazione e il lavoro che con dedizione svolgo da anni – conclude – vi chiedo di pubblicare questa mia precisazione».

Intanto, come già anticipato da Tp24, il Comune di Trapani ha avviato un procedimento interno dopo la segnalazione, presentando formali scuse al turista e offrendo un soggiorno gratuito alla famiglia. L’amministrazione ha inoltre annunciato il trasferimento dell’ufficio turistico in locali più ampi e l’arrivo di nuovo personale. Un primo passo per restituire dignità e credibilità a un servizio fondamentale per una città che vuole davvero definirsi turistica.