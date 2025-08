Radioamatori e Protezione civile, test operativo alla Prefettura di Trapani

02/08/2025 15:20:00

La Sezione 9101 di Trapani dell'Associazione Radioamatori Italiani e la Prefettura di Trapani, nella serata di giovedì 31 luglio 2025, hanno preso parte alla 491° esercitazione nazionale delle radiocomunicazioni alternative di emergenza, finalizzata alla verifica della funzionalità trasmissive e delle capacità di pronto utilizzo delle apparecchiature radio facenti parte della “Rete Zamberletti”, installate presso le sedi delle Prefetture di tutta Italia.



La rete nazionale delle radiocomunicazioni alternative di emergenza, meglio nota come Rete Zamberletti, consente di collegare via radio in onde corte le Prefetture italiane per assicurare il supporto e la continuità delle funzioni istituzionali in caso di grave calamità, che comprometta il funzionamento della normale rete telefonica o degli altri strumenti di comunicazione. La Rete nacque da un’intuizione di Giuseppe Zamberletti (anch'esso radioamatore), già Ministro della Repubblica e fondatore del moderno sistema nazionale di Protezione Civile.

Le esercitazioni, programmate mensilmente con il coinvolgimento dei radioamatori volontari dell’A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani), sono dirette a sperimentare la piena operatività delle apparecchiature ricetrasmittenti in onde corte operative presso le sale radio delle Prefetture, nonché di quelle ubicate presso la sala radio del Dipartimento della Protezione Civile, a Roma, presso il Centro T.L.C. Nazionale dei Vigili del Fuoco, sempre a Roma e presso Unità Navali della Marina Militare.



Nello specifico, oltre a testare l’efficienza degli apparati e delle antenne installate presso le Prefetture, scopi dell’esercitazione sono l’addestramento dei radioamatori coinvolti e lo studio delle condizioni ionosferiche e meteo per la buona riuscita delle comunicazioni in scenari reali di emergenza critica.

Presso la Sala Radio della Prefettura di Trapani i nostri soci Maurizio IT9JVS, Marco IT9MEW, Salvatore IW9FRA e Mario IT9JZK hanno partecipato alla prova di sintonia in fonia tenuta in banda 40 MT SSB.

Per la sezione A.R.I. di Trapani, coordinata da Gastone Buracci IT9FXP, una nuova occasione per verificare la piena corrispondenza alle esigenze del sistema nazionale di protezione civile curando una passione e un hobby.