Marsala, prosegue la 73^ Rassegna Maccanica Agricola di Strasatti 

04/08/2025 17:54:00

La 73a edizione della Rassegna Meccanica Agricola di Strasatti continua a riscontrare un buon afflusso di pubblico. L'evento, patrocinato da Unioncamere e dal Comune di Marsala, rappresenta una delle principali manifestazioni del territorio, con un programma che combina aspetti legati all’agricoltura e al settore enogastronomico.

Nella giornata di domenica 3 agosto 2025, il programma ha visto la realizzazione di diverse iniziative, pensate sia per gli addetti ai lavori che per il pubblico generico. La mattina si è aperta con l'evento "Provare per credere", durante il quale sono stati presentati e testati sul campo alcuni dei macchinari agricoli più moderni. Questo appuntamento ha permesso di mettere in evidenza l’efficienza e le caratteristiche delle attrezzature utilizzate nel settore.

La serata di ieri ha proposto, come di consueto, il format "musica e cabaret" in Piazza Fiera. Gli allievi di “The Vocal Academy” hanno dato inizio alla serata con una performance musicale, introdotta da un videomessaggio della cantante Silvia Mezzanotte, che ha salutato idealmente i suoi studenti. Successivamente, la serata è proseguita con il cabaret dei "Comici in Palazzo", che ha intrattenuto il pubblico con esibizioni comiche.

Anche quest’anno è stato proposto un evento enogastronomico, "Alla riscoperta dei nostri sapori", che ha dato l’opportunità di degustare sfinci e vino tipici della tradizione locale.

Oggi, martedì 4 agosto, la rassegna entra nella sua penultima giornata, con un programma incentrato sul tema della viticoltura. Tra gli eventi principali, si segnala la masterclass "Coltura della Vite e cultura del Vino", che avrà luogo alle ore 18:00 presso le Cantine Europa. L’incontro offrirà un percorso sensoriale guidato, con la degustazione di cinque calici di vino abbinati a piatti specifici.

Inoltre, alle ore 20:45, è previsto il talk show "Vino, territorio e sostenibilità: una filiera integrata", un'occasione per approfondire tematiche relative al settore vitivinicolo. La giornata si concluderà con lo spettacolo teatrale “Miliddri”, messo in scena dalla compagnia “Terrarrussa”.