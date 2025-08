“Parcheggi senza sorveglianza all’ospedale di Marsala: vetri rotti e furti"

04/08/2025 08:54:00

Una segnalazione giunta alla redazione di Tp24 accende i riflettori su un problema noto ma ancora irrisolto: l’assenza di sorveglianza e telecamere nei parcheggi dell’ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala.

A raccontarlo è una lettrice, che denuncia quanto accaduto la scorsa notte al proprio compagno, dipendente della struttura sanitaria: «Abbiamo trovato la macchina con i vetri rotti. È inaccettabile che il parcheggio di un ospedale sia così esposto, senza alcun controllo. Chiunque può entrare e fare quello che vuole, e questo accade da tempo. Non è un episodio isolato».

Secondo il racconto, la zona del parcheggio interno dell’ospedale non sarebbe dotata di telecamere di videosorveglianza, né sarebbe presidiata in alcun modo. «Non è normale – scrive ancora la segnalante – che un ospedale, dove lavorano centinaia di persone e si recano ogni giorno migliaia di cittadini, non sia custodito. I dipendenti fanno sacrifici per comprarsi una macchina e poi se la ritrovano danneggiata».

Il problema, sottolinea la lettrice, non riguarda solo i lavoratori, ma anche i pazienti e i loro familiari: «Ne succedono di tutti i colori. Le persone vengono a rubare, a rompere. E nessuno interviene. Si dice che sia successo già a tanti altri. È ora che qualcuno se ne occupi seriamente».

Una richiesta di attenzione rivolta alle autorità competenti – Asp, Comune, direzione sanitaria – perché si intervenga per garantire maggiore sicurezza a chi, ogni giorno, entra ed esce da un presidio ospedaliero fondamentale per il territorio.

Qui un articolo di Tp24 di qualche mese fa in cui si denunciavano episodi simili, con impegni presi dall'allora manager dell'Asp, Croce, e non mantenuti.